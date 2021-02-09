Видео: СК показал еще одного задержанного участника незаконной акции

В Следственном комитете РФ рассказали еще об одном задержанном участнике несанкционированной акции, применившем насилие в отношении полицейского. На сайте столичного главка Следственного комитета РФ опубликована видеозапись, на которой 28-летний задержанный мужчина признается в совершении преступления. Позднее показаны и его противоправные действия в ходе незаконной акции.

Дело в отношении нового задержанного возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, 23 января 2021 года мужчина, находясь на Страстном бульваре, нанес сотруднику полиции "несколько ударов кулаком в область головы и туловища".

Отмечается, что в настоящее время фигурант задержан. Ему уже предъявлено обвинение. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что по итогам незаконных акций в Москве в спецприемники для отбывания назначенного судами административного ареста направлены 972 человека. По тем же причинам оштрафованы 1232 человека.

Кроме этого по всей стране возбуждено около 50 уголовных дел. Большая часть из них расследуется Следственным комитетом по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Дела же о перекрытии дорог и порче проезжей части расследуются органами МВД.