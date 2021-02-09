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09.02.2021 17:09
Рубрика: Происшествия

Видео: СК показал еще одного задержанного участника незаконной акции

Текст: Иван Петров

В Следственном комитете РФ рассказали еще об одном задержанном участнике несанкционированной акции, применившем насилие в отношении полицейского. На сайте столичного главка Следственного комитета РФ опубликована видеозапись, на которой 28-летний задержанный мужчина признается в совершении преступления. Позднее показаны и его противоправные действия в ходе незаконной акции.

Роскомнадзор выявил в соцсетях около 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям

Дело в отношении нового задержанного возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, 23 января 2021 года мужчина, находясь на Страстном бульваре, нанес сотруднику полиции "несколько ударов кулаком в область головы и туловища".

Отмечается, что в настоящее время фигурант задержан. Ему уже предъявлено обвинение. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что по итогам незаконных акций в Москве в спецприемники для отбывания назначенного судами административного ареста направлены 972 человека. По тем же причинам оштрафованы 1232 человека.

Фото: Тагир Раджавов
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Кроме этого по всей стране возбуждено около 50 уголовных дел. Большая часть из них расследуется Следственным комитетом по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Дела же о перекрытии дорог и порче проезжей части расследуются органами МВД.

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