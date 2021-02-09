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09.02.2021 20:28
Рубрика: Экономика

Тоннель вернут городу

В Саратове частный пешеходный переход изымут у собственника
Текст: Андрей Куликов ("Российская газета", Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Глава Саратова Михаил Исаев откликнулся на публикацию "Российской газеты" (см. "Дорога на частном слове" в "РГ" от 08.02.2021 года), посвященную судьбе подземного пешеходного перехода на проспекте 50 лет Октября. Некогда тоннель попал в частные руки, а не так давно в рамках исполнительного производства был выставлен на продажу.

Градоначальник сообщил, что дал поручение проработать вопрос по возвращению перехода в муниципальную собственность. По его словам, подземный переход является частью улично-дорожной сети и востребован горожанами. Кроме того, в будущем этот участок дорожной инфраструктуры будет использован в проекте по строительству линии скоростного трамвая.

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- Считаю, что у города имеются основания изъять данный объект для муниципальных нужд, - делает вывод Михаил Исаев.

Сейчас этот подземный переход на остановке общественного транспорта "Вторая Дачная" является для пешеходов единственной возможностью попасть на другую сторону магистрали с оживленным движением. Как рассказывала "РГ", ранее на состояние подземного перехода поступало много жалоб горожан из-за того, что там скапливалась вода, было грязно и не работало освещение. Известно, что городская администрация вела переговоры с собственником - производственным объединением "Тантал" (именно он в свое время построил тоннель) - о передаче объекта муниципалитету. Но договориться с ним так и не удалось.

Недавно в рамках исполнительного производства переход площадью 223,7 квадратных метра был выставлен на продажу за 16 миллионов рублей. Саратовцы были обеспокоены тем, что в результате смены владельца проход по тоннелю могут сделать платным. Но мэрия решила вернуть его в муниципальную собственность.

О переходе в Саратове, попавшем в частные руки, "РГ" рассказала 8 февраля.
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