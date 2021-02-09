В Саратове частный пешеходный переход изымут у собственника

Градоначальник сообщил, что дал поручение проработать вопрос по возвращению перехода в муниципальную собственность. По его словам, подземный переход является частью улично-дорожной сети и востребован горожанами. Кроме того, в будущем этот участок дорожной инфраструктуры будет использован в проекте по строительству линии скоростного трамвая.

- Считаю, что у города имеются основания изъять данный объект для муниципальных нужд, - делает вывод Михаил Исаев.

Сейчас этот подземный переход на остановке общественного транспорта "Вторая Дачная" является для пешеходов единственной возможностью попасть на другую сторону магистрали с оживленным движением. Как рассказывала "РГ", ранее на состояние подземного перехода поступало много жалоб горожан из-за того, что там скапливалась вода, было грязно и не работало освещение. Известно, что городская администрация вела переговоры с собственником - производственным объединением "Тантал" (именно он в свое время построил тоннель) - о передаче объекта муниципалитету. Но договориться с ним так и не удалось.

Недавно в рамках исполнительного производства переход площадью 223,7 квадратных метра был выставлен на продажу за 16 миллионов рублей. Саратовцы были обеспокоены тем, что в результате смены владельца проход по тоннелю могут сделать платным. Но мэрия решила вернуть его в муниципальную собственность.