В Саратовской области крыша школы сгорела из-за газоэлектросварки

Следователями СК РФ предварительно установлена причина пожара трехэтажного здания школы в Екатериновке Саратовской области.

Как уже рассказывала "РГ" пожаром, который начался ночью во вторник, полностью уничтожена кровля здания. Пострадавших нет.

По сообщению областного управления СК возбуждено уголовное дело по нарушению безопасности при производстве строительных и иных работ.

Сотрудники Ртищевского межрайонного следственного отдела СК установили, что с 4 февраля на чердаке школы демонтировали баки системы отопления. При этом, по версии следствия, газосварочные работы проводились с нарушением правил безопасности, что и привело к возгоранию. Крыша здания сгорела полностью, сумма причиненного ущерба составляет 2,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят опрос персонала школы, сотрудников районной администрации, а также лиц, проводивших работы по демонтажу системы отопления.