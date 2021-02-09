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09.02.2021 21:10
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области крыша школы сгорела из-за газоэлектросварки

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Следователями СК РФ предварительно установлена причина пожара трехэтажного здания школы в Екатериновке Саратовской области.

Как уже рассказывала "РГ" пожаром, который начался ночью во вторник, полностью уничтожена кровля здания. Пострадавших нет.

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По сообщению областного управления СК возбуждено уголовное дело по нарушению безопасности при производстве строительных и иных работ.

Сотрудники Ртищевского межрайонного следственного отдела СК установили, что с 4 февраля на чердаке школы демонтировали баки системы отопления. При этом, по версии следствия, газосварочные работы проводились с нарушением правил безопасности, что и привело к возгоранию. Крыша здания сгорела полностью, сумма причиненного ущерба составляет 2,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят опрос персонала школы, сотрудников районной администрации, а также лиц, проводивших работы по демонтажу системы отопления.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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