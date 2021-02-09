В Саратовской области начата проверка после крупного пожара в школе

В Саратовской области региональная прокуратура начала проверку по факту пожара в школе № 2 в районном центре Екатериновка.

Как уже сообщала "РГ" ночью во вторник пожаром была уничтожена крыша трехэтажного здания школы в Екатериновке. Пострадавших нет. Пожарным удалось отстоять само здание, где находятся школа и детский садик. Учебные помещения от огня не пострадали.

- Будут установлены обстоятельства произошедшего, причины и очаг возникновения пожара, соблюдение в образовательном учреждении законодательства о противопожарной безопасности, - информирует надзорное ведомство.

По предварительным данным, причиной возгорания могли стать проблемы с электрической проводкой. В школе капитальный ремонт не проводился со времени постройки здания в 1961 году.