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09.02.2021 10:13
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области начата проверка после крупного пожара в школе

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области региональная прокуратура начала проверку по факту пожара в школе № 2 в районном центре Екатериновка.

В Екатеринбурге назвали причину пожара в 23-этажном офисном здании

Как уже сообщала "РГ" ночью во вторник пожаром была уничтожена крыша трехэтажного здания школы в Екатериновке. Пострадавших нет. Пожарным удалось отстоять само здание, где находятся школа и детский садик. Учебные помещения от огня не пострадали.

- Будут установлены обстоятельства произошедшего, причины и очаг возникновения пожара, соблюдение в образовательном учреждении законодательства о противопожарной безопасности, - информирует надзорное ведомство.

По предварительным данным, причиной возгорания могли стать проблемы с электрической проводкой. В школе капитальный ремонт не проводился со времени постройки здания в 1961 году.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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