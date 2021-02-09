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09.02.2021 12:58
Рубрика: Происшествия

В кемеровской гимназии, куда ученица пришла с ножом, нашли нарушения

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Ряд нарушений выявлен во время прокурорской проверки в гимназии Кемерова, куда ученица первого класса пришла с ножом.

Фото: iStock
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Инцидент произошел в декабре прошлого года в жилом районе Лесная Поляна. А в январе 2021-го СМИ опубликовали информацию: девочка принесла в гимназию из дома большой кухонный нож, заявив, что нападет на одноклассника. После этого прокуратура Рудничного района проверила, как в образовательном учреждении исполняют законодательство о соблюдении прав несовершеннолетних, профилактике правонарушений и безопасности образовательного процесса.

- В деятельности муниципального автономного учреждения выявлены нарушения. Здесь не обеспечены в полном объеме требования антитеррористической защищенности, не созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья учащихся, а также их безопасного пребывания во время образовательного процесса, - уточнила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Проверка показала, что пропускной режим в гимназии не был организован должным образом: детей впускали в здание, не применяя стационарные и ручные металлодетекторы. Потому нож, который принесла в портфеле первоклассница, никто не обнаружил. Также работники прокуратуры вскрыли отдельные недочеты в плане соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в гимназии. Директору внесли представление.

Тем временем районный отдел полиции под контролем прокуратуры продолжает процессуальную проверку. Она связана с противоправными действиями первоклассницы, о которых шла речь в сообщениях СМИ.

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