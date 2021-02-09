СК начал проверку после пожара в ставропольской многоэтажке

В Ставрополе районный следственный отдел города СУ СКР региона проводит доследственную проверку после гибели человека при пожаре в многоэтажном доме. Как сообщили в пресс-службе ведомства, погиб 52-летний мужчина, проживавший в загоревшейся квартире.

- Причина пожара сейчас устанавливается экспертами. По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Также в результате пожара пострадала 59-летняя сожительница погибшего. Она с ожогами доставлена в больницу, - говорится в сообщении следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Сейчас специалисты осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщалось ранее, днем 9 февраля в Ставрополе произошел пожар квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома. Один человек в результате погиб, еще один пострадал. Также проводилась эвакуация жильцов.