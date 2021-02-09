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09.02.2021 12:09
Рубрика: Общество

В центре Пскова нашли останки семьи богатого юриста и контрабандиста

Текст: Вера Черенева (Псков)
Фото: Археологический центр Псковской области Фото: Археологический центр Псковской области
Фото: Археологический центр Псковской области

Псковские археологи установили, из какой семьи были погребенные в склепе у церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы. Напомним, останки восьми человек, умерших в XVII-XVIII веках недавно были обнаружены при раскопках склепа.

Фото: iStock
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Как следует из релиза Археологического центра Псковской области, с большой вероятностью, речь идет о семье монастырского подъячего Семена Гаврилова сына Гремяцкого.

Семен Гаврилов родился в 1625 году, умер в 1674-м. Он начинал как площадный подъячий, составлял юридические документы, а в 60-е года начал возить в Псков табак. Тогда это был запрещенный к ввозу товар, и табак доставлялся контрабандой. Но в тюрьму Гаврилов попал не за это, а за долги перед поставщиками.

Уже находясь в заключении Гаврилов смог неизвестным историкам способом рассчитаться с долгами и преумножить свое состояния. После освобождения он стал вкладчиком Косьмодемьянского монастыря на Гремячей горе. В его обязанности входило ведение монастырского докуменооборота.

Известно, что в склепе нашли останки самого Семена Гаврилова, а также его снохи Анны Фадеевой. В ближайшее время археологи планируют установить пол и возраст остальных шестерых погребенных, также будет проведен сравнительный анализ генеалогического рода Гремяцких. Это дает исследователям надежду на идентификацию личностей умерших.

После завершения всех исследований останки будут захоронены рядом с церковью.

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