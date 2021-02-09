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09.02.2021 12:01
Рубрика: ПДД

Составлен рейтинг городов России, где чаще всего нарушают ПДД

Текст: Николай Грищенко
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Аналитики агентства Zoom Market составили рейтинг из 28 городов России, где автомобилисты чаще всего нарушают правила дорожного движения. Социологическое исследование проводилось на основании опросов 3360 пешеходов.

Фото: iStock
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На первом месте оказалась Махачкала, на втором - Ростов-на-Дону и на третьем - Краснодар.

Как сообщает коммерческий директор агентства Андрей Штыров, рейтинг был сформирован на основании ответов на вопросы: часто ли автомобилисты пропускают пешеходов на переходах, правильно ли паркуются, кто чаще нарушает правила - водители или пешеходы.

Только 12 процентов россиян указали, что их всегда пропускают автомобилисты на пешеходных переходах и 21 процент опрошенных считает, что водители паркуются исключительно в специально отведенных для этого местах.

Лидерами в нарушении ПДД оказались таксисты - 61 процент, женщины - 27 процентов, чиновники, депутаты и представители силовых ведомств - 8 процентов, бизнес-элита - три процента и знаменитости - один процент.

Десятку городов-нарушителей также вошли Ставрополь, Воронеж, Омск, Саратов, Брянск, Тамбов и Самара.

#ПДД