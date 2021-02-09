Составлен рейтинг городов России, где чаще всего нарушают ПДД

Аналитики агентства Zoom Market составили рейтинг из 28 городов России, где автомобилисты чаще всего нарушают правила дорожного движения. Социологическое исследование проводилось на основании опросов 3360 пешеходов.

На первом месте оказалась Махачкала, на втором - Ростов-на-Дону и на третьем - Краснодар.

Как сообщает коммерческий директор агентства Андрей Штыров, рейтинг был сформирован на основании ответов на вопросы: часто ли автомобилисты пропускают пешеходов на переходах, правильно ли паркуются, кто чаще нарушает правила - водители или пешеходы.

Только 12 процентов россиян указали, что их всегда пропускают автомобилисты на пешеходных переходах и 21 процент опрошенных считает, что водители паркуются исключительно в специально отведенных для этого местах.

Лидерами в нарушении ПДД оказались таксисты - 61 процент, женщины - 27 процентов, чиновники, депутаты и представители силовых ведомств - 8 процентов, бизнес-элита - три процента и знаменитости - один процент.

Десятку городов-нарушителей также вошли Ставрополь, Воронеж, Омск, Саратов, Брянск, Тамбов и Самара.