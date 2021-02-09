В Канаде перенесен суд над пособником нацистов, причастным к убийству детдомовцев

Иммиграционный отдел Совета Канады по делам беженцев и иммиграции объявил, что приступит к слушаниям по делу о депортации бывшего пособника нацистов Гельмута Оберлендера не ранее 19 марта, сообщает канадский новостной портал CBC.

Оберлендера в России обвиняют в причастности к убийству в 1942 году воспитанников детского дома в Ейске, а также - к убийствам в годы войны более 30 тысяч жителей Ростовской области. Следственный комитет РФ в 2020 году возбудил уголовное дело против Оберлендера.

Гельмут Оберлендер, бывший гражданин СССР немецкого происхождения, родился в 1924 году в Запорожской области. Согласно данным Центра Симона Визенталя и Федерального суда Канады, в 1941-1943 годах он служил в зондеркоманде 10А Айнзацгруппы D, и имел непосредственное отношение к уничтожению цыган, евреев, русских и украинцев. С июля 1943 года, после расформирования зондеркоманды 10А был награжден Железным крестом и переведен в войска Вермахта на Восточный фронт.

После войны жил в Карслруэ в западной Германии, а в 1954 году эмигрировал в Канаду, где скрыл службу в Айнзацгруппе и получил гражданство. Однако в 1995 году власти Канады, узнав про его прошлое, возбудили судебный процесс. Сам Оберлендер заявлял, что был переводчиком, "чистил солдатские сапоги" и охранял коммуникации от партизан. В 2000 году дело за недоказанностью преступлений было закрыто.

Затем в Канаде прошли еще два судебных процесса, по итогам которых Оберлендера все же лишили гражданства в 2019 году.

В 2020 году Оттава начала процесс депортации Оберлендера, который продолжается до сих пор и был перенесен на весну 2021 года. 15 февраля Оберлендеру исполнится 97 лет. Его адвокат настаивает на отсрочке рассмотрения депортации, ссылаясь в том числе, на слабое здоровье подзащитного.

Канадская организация евреев, переживших Холокост, уже выразила озабоченность в связи с очередным переносом начала слушаний.