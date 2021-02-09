Решетников объяснил, почему выросли цены на продукты

В первую очередь повлияло ослабление рубля. "Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. И на этот фон наложилась вторая волна, поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался в ноябре-декабре", - пояснил министр.

Во-вторых, в условиях пандемии многие страны начали экстренно пополнять запасы продовольствия. При этом у многих стран-экспортеров наблюдалось снижение урожая основных культур. Все это привело к значительным колебаниям цен на них. "Кроме того, свою роль сыграла и ультрамягкая денежно-кредитная политика во многих странах, в том числе, скупка центральными банками финансовых активов. Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал. Он пришел на рынок биржевых товаров -разогрел спрос, в результате чего волатильность на мировых рынках (то есть колебания цен, увеличение цен) существенно возросла", - рассказал Решетников.

А поскольку Россия является крупнейшим экспортером пшеницы и одним из крупнейших поставщиков продовольствия в целом, все процессы на мировом рынке отражаются на российском рынке.

В этой ситуации российское правительство еще в конце прошлого года предприняло ряд мер: до 1 апреля 2021 года были зафиксированы цены на подсолнечное масло и сахар в опте и рознице, была установлена квота на вывоз зерна до конца агросезона, а также введены экспортные пошлины на ключевые культуры. Кроме этого, решено было выделить средства на частичную компенсацию затрат мукомолов и хлебопеков на покупку ими зерна и муки соответственно.

Но продовольственная инфляция ускорилась, цены на зерно продолжили расти, и этих мер оказалось недостаточно, считает Решетников. Поэтому сначала было принято решение об увеличении экспортной пошлины на пшеницу с 25 до 50 евро за тонну. А потом был разработан постоянно действующий механизм "зернового демпфера". Он будет состоять из двух частей. Во-первых, экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень будет действовать постоянно и будет рассчитываться еженедельно на основе мировых цен. Она будет введена со 2 июня. Для пшеницы при мировой цене до 200 долларов за тонну пошлина взиматься не будет. При цене выше пошлина составит 70% от разницы между мировой и базовой в 200 долларов. Для кукурузы и ячменя будет применяться тот же принцип расчета, только необлагаемая база составит 185 долларов за тонну.

Во-вторых, все экспортные пошлины на зерно вернутся аграриям в виде субсидий. Средства от пошлин будут поступать в регионы пропорционально объемам произведенной продукции. Уже регионы будут распределять субсидии по аграриям. По оценке правительства, за счет господдержки участники зернового рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство продукции.