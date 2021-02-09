Новости

Стоимость барреля нефти Brent превысила 61 доллар 06:24
Пушков прокомментировал отказ Зеленского от "Спутника V" 06:18
Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов по ОРВИ в 13 регионах РФ 05:46
Инфекционист объяснил, нужна ли детям прививка от коронавируса 05:07
СМИ: Власти в Германии присматриваются к "Спутнику V" 05:00
После падения ребенка из окна больницы в Забайкалье возбудили дело 04:44
Стоимость биткоина впервые превысила 47 тысяч долларов 04:12
В Иране заявили о причастности военного к убийству ученого-ядерщика 03:43
Названы сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России 03:26
Гутерриш приветствовал возвращение США в Совет ООН по правам человека 03:08
Прибывающие в Великобританию будут дважды сдавать тест на коронавирус 02:40
Биткоин вновь обновил исторический максимум 02:28
Старейшая жительница Европы перенесла COVID-19 перед своим 117-летием 01:59
В США резко вырос дефицит бюджета 01:54
В Канаде перенесен суд над пособником нацистов, причастным к убийству детдомовцев 01:30
Дебаты по импичменту Трампу в сенате могут продлиться до 36 часов 01:09
Глава разведки Ирана назвал условие получения Тегераном ядерного оружия 00:56
В ООН призвали 57 стран репатриировать своих граждан из сирийских лагерей 00:39
Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше, чем другим лидерам 00:34
"Бавария" и "Тигрес" сыграют в финале клубного чемпионата мира 00:05
В Ростове нейрохирурги извлекли авторучку из головы мужчины 08.02.2021
УЕФА перенес матч Лиги чемпионов "Боруссии" и "Манчестер Сити" в Венгрию 08.02.2021
Минобрнауки начало проверку ситуации с занижением зарплаты ученого 08.02.2021
"Северный поток-2" в водах Дании планируют достроить до конца апреля 08.02.2021
Дуров раскрыл секрет популярности Telegram 08.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
09.02.2021 05:46
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов по ОРВИ в 13 регионах РФ

На пятой неделе 2021 года эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по совокупному населению были превышены в 13 регионах России и семи центральных городах. Такая информация опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Фото: iStock
Иммунолог сравнила особенности течения коронавируса и гриппа

Среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в двух субъектах РФ, в возрастных группах 3-6 и 7-14 лет - в семи регионах, уточняют специалисты. Среди граждан старше 15 лет пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 30 субъектах страны. Отмечается также, что в России от гриппа привиты 85,9 миллиона человек (59% от численности населения страны).

Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал об общих симптомах ОРВИ и COVID-19. Основные проявления ОРВИ - это насморк, боль в горле и кашель. При коронавирусной инфекции чаще всего поражаются носовая полость и легкие, возможно першение в горле. Головная боль, ломота в теле, повышение температуры также свидетельствуют о воспалительном процессе. Человек не сможет сам определить, что у него - парагрипп, аденовирусная инфекция или все-таки COVID-19. Необходимы лабораторные исследования.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
Мишустин утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно