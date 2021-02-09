Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов по ОРВИ в 13 регионах РФ

На пятой неделе 2021 года эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по совокупному населению были превышены в 13 регионах России и семи центральных городах. Такая информация опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в двух субъектах РФ, в возрастных группах 3-6 и 7-14 лет - в семи регионах, уточняют специалисты. Среди граждан старше 15 лет пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 30 субъектах страны. Отмечается также, что в России от гриппа привиты 85,9 миллиона человек (59% от численности населения страны).

Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал об общих симптомах ОРВИ и COVID-19. Основные проявления ОРВИ - это насморк, боль в горле и кашель. При коронавирусной инфекции чаще всего поражаются носовая полость и легкие, возможно першение в горле. Головная боль, ломота в теле, повышение температуры также свидетельствуют о воспалительном процессе. Человек не сможет сам определить, что у него - парагрипп, аденовирусная инфекция или все-таки COVID-19. Необходимы лабораторные исследования.