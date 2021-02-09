Samsung представит новые гибкие смартфоны в июле

Компания Samsung работает над новым поколением сгибающихся смартфонов. Об этом сообщает портал sammobile.com.

По информации издания, речь идет Galaxy Z Fold 3 и новой "раскладушке" Galaxy Z Flip 2. Galaxy Z Fold 3 получит формат книжки с гибким экраном, которая складывается внутрь корпуса. Размер экрана составит 7,55 дюйма по диагонали. По сравнению с текущим поколением добавится поддержка пера S Pen.

Что касается Z Flip 2, то смартфону приписывают наличие 128 или 256 Гб встроенной памяти и операционную систему Android 11 с фирменной надстройкой One UI 3.5. Релиз обоих гаджетов ожидается в июле этого года.