Стоимость барреля нефти Brent превысила 61 доллар

Впервые с января прошлого года цена на нефть марки Brent превысила 61 доллар за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 05:16 мск апрельские фьючерсы на Brent росли на 0,51 процента - до 61,1 доллара за баррель, пишет РИА Новости. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI по данным на 05:19 мск росла на 0,64 процента - до 58,34 доллара за баррель.

Накануне сообщалось, что стоимость нефти марки Brent впервые за год поднялась выше 60 долларов за баррель. Большинство аналитиков связали этот скачок с ожиданиями информации о дате встречи ОПЕК+. По данным агентства, Bloomberg, она может состояться в июне, если подтвердится сделка с Ираком. Не исключен и перенос встречи на более поздний срок.