Ученые выяснили, что жирная пища смягчает течение опасного заболевания

Люди, регулярно употребляющие продукты с насыщенными жирами, в случае возникновения у них панкреатита переносят эту болезнь не так тяжело, как те, чья диета в целом является более здоровой. К такому выводу пришли ученые из клиники Майо, Медицинского факультета Университета Сент-Луиса и Медицинского факультета Вашингтонского университета, сообщается на сайте MedicalXpress.

Это открытие, судя по всему, является еще одним подтверждением так называемого парадокса ожирения. Его суть заключается в том, что лишний вес в целом считается неблагоприятным с точки зрения здоровья фактором, но в случае некоторых болезней тучные пациенты чувствуют себя лучше, чем люди с нормальным весом. Как уже писала "РГ", данный эффект может наблюдаться при госпитализации с какой-либо инфекцией или после инсульта.

Панкреатит - воспаление поджелудочной железы - возникает в силу разных причин, например, из-за чрезмерного употребления алкоголя. Люди с ожирением также сталкиваются с этой болезнью чаще, хотя пока и неизвестно точно, почему. В этом новом исследовании ученые изучили связь между панкреатитом и потреблением жиров - насыщенных или ненасыщенных. Первые содержатся в продуктах животного происхождения, вторые - в рыбе и в растительной пище.

Исследователи изучили данные 20 клинических отчетов в 11 странах, где отслеживалось потребление жира у пациентов с избыточным весом. Оказалось, что люди, отдававшие предпочтение диете с насыщенными жирами, испытывали менее серьезные симптомы панкреатита, чем пациенты, которые придерживались диеты с большим количеством ненасыщенных жиров.

Ученые проверили эту теорию на мышах - одних животных кормили насыщенными жирами, других - ненасыщенными. Затем у них искусственным образом был вызван панкреатит, и полученные теоретическим путем данные подтвердились. Предварительно, все дело в том, как насыщенные жиры взаимодействуют с одним из веществ, вырабатываемых поджелудочной железой.

Более подробно ознакомиться с результатами исследования можно в статье, опубликованной в журнале Science Advances.