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09.02.2021 16:05
Рубрика: Легковые авто

Toyota Camry снова обновилась: модель получила виртуальную "приборку"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

В начале февраля, вслед за рынками США и Европы, Toyota обновила Camry для Японии. Думали, что следующей страной, в которой появится новинка, станет Россия, но ей оказался Китай.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Передняя часть рестайлинговой Toyota Camry для Поднебесной ничем не отличается от международной, а вот задняя получила другие фонари. Главные козыри "китайской" спецификации модели - в салоне: впервые модель обзавелась цифровой приборной панелью, у которой есть несколько режимов отображения информации. Ещё одно отличие - дисплей медиасистемы: он тоже "плавает" над центральной консолью, но его диагональ составляет 10.1 дюйма, у европейской, например, он 9-дюймовый.

Также Toyota Camry получила функцию G-Security, которая в случае угона позволяет дистанционно заблокировать рулевую колонку и запуск двигателя, на парковке от опции тоже будет прок: автомобиль замигает аварийкой, чтобы хозяин заметил его. Также функция позволяет дистанционно управлять системой кондиционирования.

Базовым для седана станет двухлитровый "атмосферник" на 178 л.с., спаренный с вариатором, - этот силовой агрегат анонсировали в прошлом году. Также Camry предложат с прежними 209-сильным двигателем 2.5 литра и 8-ступенчатым "автоматом" и гибридной установкой мощностью 178 л.с.

В продаже обновлённая Toyota Camry в Китае появится в конце февраля. Ожидается, что версию для России представят в первом полугодии.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota