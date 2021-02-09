Toyota назвала рублевые цены подключенного к смартфону RAV4

Компания Toyota объявила о старте продаж в России RAV4 в версии Style с функциями Connected Services. Цены на модель с новым сервисом начинаются от 2 391 000 рублей и заканчиваются на отметке 2 603 000 рублей.

Кроссовер оснастили точкой доступа Wi-Fi с предоплаченным ежемесячным трафиком (объём 10 гигабайт) в течение первого года. Connected Services позволяет при помощи мобильного телефона контролировать некоторые функции автомобиля.

RAV4 Style оборудован модулем передачи данных со встроенной сим-картой, что совмещает возможности мобильного интернета, телематики и облачного хранения данных.

Через Connected Services водитель может отыскать автомобиль, контролировать заряд аккумулятора, а также следить за техническим состоянием транспортного средства.

Помимо этого, программа позволяет анализировать поездки - система способна запоминать данные о маршрутах, пробеге, средней скорости, резких ускорениях и торможениях.

Предусмотрен и так называемый "Аварийный ассистент", который позволяет оперативно связаться со спецслужбами в случае ДТП, зарегистрировать повреждения машины и запомнить геолокацию.

Наконец, функция Connected Services напомнит пробег до следующего ТО и поможет записаться на обслуживание к дилеру.

Полноприводный Toyota RAV4 с Connected Services предлагается со 149-сильным 2,0-литровым двигателем и с мотором объёмом 2,5 литра мощностью 199 л. с. Коробки - механика, вариатор или 8-ступенчатый "автомат".