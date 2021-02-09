Twitter планирует ввести платную подписку

Руководство социальной сети Twitter рассматривает возможность введения платной подписки. По их мнению, функция должна уменьшить количество рекламы в социальной сети, однако пока точно не определено, как именно Twitter будет монетизироваться. Об этом со ссылкой на источник внутри компании пишет Bloomberg.

Социальная сеть ищет новые способы заработка: рост рекламной выручки Twitter замедлился, а аудитория в США достигла пика. По данным аналитиков EMarketer, доля соцсети на мировом рынке цифровой рекламы остается на уровне 0,8%, в то время как конкуренты, например Facebook и Snap, продолжают наращивать прибыль.

Подписка может быть реализована несколькими способами - например, в виде чаевых - чтобы читатели могли поддерживать любимых авторов вознаграждением. Кроме того, рассматриваются и другие варианты - например, плата за Tweetdeck. Это профессиональный инструмент SMM-специалистов и специалистов по рекламе. Он нужен для работы с несколькими аккаунтами и лентами.