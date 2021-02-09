Указ губернатора Ульяновской области от 3 февраля 2021 года № 12 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) в подпункте 2.1:

в абзаце десятом после слова "саунами" дополнить словами ", боулинг-клубами и караоке-залами";

в абзаце одиннадцатом подпункта 2.1 слова ", при этом услуга может быть оказана не более 8 детям одновременно" исключить;

б) подпункт 2.2 признать утратившим силу;

в) подпункт 2.3 признать утратившим силу;

2) в подпункте 3.2 пункта 3:

а) подпункт 3.2.2 дополнить словами "либо по согласованию со Штабом не более 70% вместимости объекта при проведении мероприятий, предусмотренных абзацами пятым и шестым подпункта 2.1 пункта 2 настоящего указа";

б) подпункт 3.2.3 дополнить словами ", а также использование устройств для обеззараживания воздуха, в том числе рециркуляторов, в соответствии

с требованиями Роспотребнадзора";

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Осуществлять деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждённых Роспотребнадзором.";

4) подпункт 7.8 пункта 7 признать утратившим силу;

5) в подпункте 9.2 пункта 9:

а) подпункт 9.2.2 дополнить словами ", а в помещениях с массовым и (или) постоянным пребыванием лиц - использование устройств для обеззараживания воздуха, в том числе рециркуляторов, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора";

б) подпункт 9.2.8 изложить в следующей редакции:

"9.2.8. Обеспечить при оказании услуг общественного питания расстояние между столами не менее 2 метров и размещение не более 4 человек за столом, а в период времени с 23 часов до 7 часов следующего дня - заполняемость объекта общественного питания не более 50% вместимости.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов







