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09.02.2021 17:34
Рубрика: В мире

В Британии нарушителям антиковидных мер грозит 10 лет тюрьмы

Текст: Алексей Чуриков
Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок рассказал о новых жестких мерах правительства по противодействию пандемии коронавируса. Выступая во вторник в Палате общин, он заявил, что реалии ситуации с COVID-19 в Британии таковы, что правительство вынуждено пойти на ужесточение наказаний за несоблюдение новых требований. Нарушителям грозят суровыми тюремными сроками и серьезными штрафами.

"Я и правительство не будем извиняться за жесткость новых мер", - заявил Хэнкок. Он разъяснил, что всем прибывающим в Соединенное королевство придется столкнутся с новыми требованиями. В частности, честно сообщать властям о посещении стран из "черного списка", где наблюдается сложная ситуация с COVID-19 (сейчас в этом списке насчитывается 33 государства - прим. "РГ"). Если же человек соврет и не расскажет о пребывании в такой стране, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Фото: AFP/GERARD JULIEN
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"Любой, кто солжет в анкете пассажира и попытается скрыть, что находился в стране, указанной в черном списке, за 10 дней до прибытия сюда, будет приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет", - подчеркнул глава британского здравоохранения.

Если же человек откажется проходить обязательный карантин по прибытию, ему могут выписать штраф. Сумма будет варьироваться от 5 до 10 тысяч фунтов стерлингов, то есть примерно от 510 тысяч до 1 миллиона рублей. Все это, как пояснил Хэнкок, "еще больше укрепит оборону Великобритании" от коронавируса. Помимо граждан, правительство усилит контроль и за перевозчиками, в частности, за авиакомпаниями.

"Пассажирские перевозчики будут обязаны по закону следить за тем, чтобы пассажиры согласились и подписали эти новые условия перед поездкой. Они будут оштрафованы, если не сделают этого, а мы введем жесткие штрафы для людей, которые не согласятся с этим", - отметил британский министр.

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Он также перечислил штрафы за подобные и другие нарушения. Так, штраф в размере 1000 фунтов стерлингов (100 тысяч рублей) грозит перевозчикам за любого международного пассажира, прибывшего в страну и не сдавшего обязательный тест. Штраф в размере 2000 фунтов стерлингов - за любого международного пассажира, не прошедшего второй обязательный тест.

Помимо этого те, кто прибывает в Великобританию, обязаны будут забронировать карантинный отель. Им придется заплатить 1750 фунтов стерлингов (примерно 179 тыс. рублей) за "карантинный пакет" услуг, предполагающих их изоляцию в номере отеля под охраной. Мэттью Хэнкок также напомнил, что зарубежные поездки с целью отдыха остаются вне закона, то есть запрещены.

Новые правила вступят в силу в Великобритании и Ирландии с понедельника, 15 февраля.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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