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09.02.2021 20:56
Рубрика: Дороги

А я иду, шагаю по Берлину

В Германии приняли первый закон о пешеходном движении
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Неделя № 28 (8379)
Берлинские власти приняли новый закон о пешеходном движении, главный лейтмотив которого - чтобы каждый мог с комфортом дойти из одной точки города в другую. Достигать поставленную цель планируют за счет расширения системы дорожек для тех, кто предпочитает передвигаться на своих двоих, нежели чем на колесах. Однако лишь этим новое - и первое в своем роде для Германии - законодательство не ограничивается.
Пешеходов в столице Германии лелеют не только у Бранденбургских ворот, но и во всем городе. Фото: GettyImages Пешеходов в столице Германии лелеют не только у Бранденбургских ворот, но и во всем городе. Фото: GettyImages
Пешеходов в столице Германии лелеют не только у Бранденбургских ворот, но и во всем городе. Фото: GettyImages

Многие улицы в немецкой столице предписано закрыть для движения автомобилей и превратить в детские площадки, игровые зоны, а также прогулочные пространства для семей с детьми. Кроме того, должно появиться больше мест для встреч и общения. А процесс внедрения нерегулируемых "зебр", которые будут давать преимущество при пересечении проезжей части пешеходам по отношению к другим участникам движения, станет более быстрым.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Зачем ребенку знать ПДД

Особое внимание в документе уделяется безопасности, в частности, наиболее уязвимых групп населения - маленьких детей, пожилых и людей с инвалидностью. Согласно законопроекту, власти должны сделать все для того, чтобы в том числе такие пешеходы могли перейти даже самые широкие улицы с "островками безопасности" всего за одну фазу зеленого света светофора. Для удобства людей на колясках на стыке тротуаров с "зебрами" будут установлены специальные съезды. А для тех, кто имеет проблемы со зрением или совсем не видит, рядом с этими съездами установят бордюры в несколько сантиметров высотой, чтобы по ним было легче ориентироваться, пишет DW. Кроме того, для слепых и плохо видящих к 2030 году по всему Берлину обычные светофоры снабдят звуковыми и вибрирующими датчиками.

Для пожилых берлинцев решено установить много новых скамеек. "Часто им приходится пройти не одну сотню метров, прежде чем попадется местечко, где можно присесть", - цитирует газета Der Tagesspiegel главу Союза пешеходного движения Германии Роланда Штимпеля. Причем ставить скамейки предлагается не рядом с кафе или ресторанами, иначе это будет выглядеть как "принуждение к потреблению". Что же касается безопасности детей на дорогах, то, вполне вероятно, будет введен запрет на остановку перед школами автомобилей в определенные часы. Нередко родители подвозят школьников прямо к дверям образовательных учреждений и тем самым создают опасные ситуации.

Согласно новым правилам, наказывать за нарушение правил дорожного движения, угрожающее безопасности пешеходов и велосипедистов, впредь будут гораздо строже, чем раньше. Кроме того, увеличится ответственность коммунальных служб, которые занимаются техническим обслуживанием улиц, городских дорог и тротуаров, а также обязаны поддерживать их в состоянии, не представляющем угрозу для здоровья и жизни людей. Новый закон станет частью принятого ранее Закона "О мобильности", который главное место в концепции транспортного развития отводил велосипедистам. Теперь же эту приоритетную позицию с ними разделят и пешеходы.