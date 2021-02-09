В МВД опровергли запрет передач арестованным за незаконные акции

В столичной полиции опровергли появившуюся информацию о том, что административно арестованным за участие в незаконных акциях гражданам якобы запретили доставлять передачи.

"В Интернете сообщается, что гуманитарная помощь по линии общественной наблюдательной комиссии (ОНК) для граждан, в отношении которых судом было принято решение об административном аресте за правонарушения, совершенные во время проведения несанкционированных акций на территории столицы, и которые содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве, расположенном в пос. Вороновское д. Сахарово, им не поступила и была похищена. Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении столичного главка МВД.

В полиции заверили, что вся помощь, поступившая от ОНК, передана указанной категории лиц. Кроме того, отмечается, что "граждане, отбывающие административное наказание на территории данного подразделения, обеспечены всем необходимым в соответствии с законодательством".

По данным ГУ МВД России по Москве, некоторые члены Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) публикуют "необоснованную недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел". Тем самым они становятся участниками спланированной информационной атаки на органы государственной власти России, отметили в полиции. "В частности, Екатерина Винокурова, являющаяся членом СПЧ и делающая подобные заявления для представителей СМИ, указанный центр в Сахарово не посещала", - указали в московском главке МВД.

Ранее в МВД опровергли информацию о якобы жутких условиях содержания в Центре в Сахарово.