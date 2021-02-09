В ОП представили программу подготовки наблюдателей для сентябрьских выборов

Координационный совет при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием представил программу обучения наблюдателей за голосованием на выборах в сентябре.

Программа разработана ОП РФ совместно с ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) и экспертным сообществом.

По словам главы координационного совета Максима Григорьева, процесс обучения уже стартовал, сейчас идет подготовка преподавателей, которые затем будут готовить тех, кто пойдет наблюдать за голосованием на участках. Всего в феврале-марте пройдет более 50 обучающих семинаров по подготовке организаторов выборов и преподавателей.

Он также пригласил представителей всех политических партий направлять своих представителей для участия в этом процессе. "Мы будем тоже их обучать без исключения", - пообещал Григорьев.

Исполнительный директор ассоциации НОМ Алена Булгакова, представляя программу, подчеркнула, что это самый масштабный проект по обучению наблюдателей в России. "В первый раз в таких масштабах и настолько системно с точки зрения вовлечения всех основных институтов гражданского общества мы подошли к формированию программы обучения наблюдателей", - сказала она.

Программа нацелена на получение практических навыков наблюдения за голосованием. Для участников будет организован модельный участок, на котором можно будет разыграть различные ситуации, с которыми могут столкнуться наблюдатели.

Булгакова также сообщила, что обучение будет доступно как в очном формате, так и на онлайн-площадке nom24.ru. Предусмотрена также процедура тестирования, которая позволит проверить качество полученных знаний.

Напомним, Единый день голосования в этом году намечен на 19 сентября. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, с высокой долей вероятности он будет трехдневным. В этом случае все субъекты наблюдения (кандидаты, партии, штабы, общественные палаты) смогут направлять по шесть представителей на каждый участок (по двое на каждый день голосования). При этом одномоментно в помещении избиркома имеет право работать только один их них.