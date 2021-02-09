В Совфеде оценили запрет вещания в Латвии 16 русскоязычных каналов

Власти Латвии запрещают русскоязычное телевещание в стране, потому что боятся правды, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал в беседе с RT заявление руководителя Национального совета Латвии по электронным СМИ о том, что регулятор официально запретил ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов на русском языке.

"Латвия действует в своем духе: сначала они не давали русскоязычным жителям гражданство, потом они закрыли все русскоязычные школы, теперь они борются со СМИ", - отметил сенатор.

"А борются знаете почему? Потому что там - правда. На этих каналах говорят правду о России и о событиях в мире, а им этого знать не хочется", - уверен Владимир Джабаров.

Сенатор также выразил удивление в связи с бездействием Евросоюза в связи с явным нарушением свободы информации.

"Будем надеяться, что рано или поздно придут новые поколения политиков, которые поймут, что с Россией нужно поддерживать хорошие отношения. В том числе и с использованием этих русскоязычных СМИ. А если нет, то пусть изолируют сами себя", - добавил парламентарий.