В США начался второй процесс импичмента в отношении Трампа

Сенат Конгресса США во вторник, 9 февраля, начал второй процесс импичмента в отношении экс-президента Дональда Трампа.

Процесс начался с голосования по вопросу о формате процедуры разбирательства. Как отмечает ТАСС, за соответствующую резолюцию выступили 89 членов сената, 11 - против. Следующий пункт - четырехчасовое обсуждение конституционности процесса. Далее ожидается, что сенаторы проголосуют по поводу, имеет ли верхняя палата Конгресса право проводить процедуру импичмента в отношении бывшего президента США.

Как ранее сообщала "РГ", если по итогам нового голосования процесс продолжится, то каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своих доводов. Затем сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.

Напомним, основное обвинение в адрес Трампа касается подстрекательства к мятежу толпы, взявшей штурмом 6 января здание Капитолия.