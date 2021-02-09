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09.02.2021 12:00
Рубрика: Видео

Видео: почему по узкому мостику удобнее проезжать задним ходом

Текст: Вадим Давыденко

Этот снятый в Китае ролик, где водитель микроавтобуса ловко переезжает канал по двум тонким бревнам, вызвал в интернете бурную волну восхищение и удивления. И впрямь, повторить этот трюк без подготовки мало кто из водителей сумел бы.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Еще больше это видео вызвало вопросов практического характера: зачем было так рисковать? Не проще ли было сделать крюк в несколько километров и доехать до моста? А почему бревна такие тонкие? И как они выдержали вес микроавтобуса и не сломались?

Но главный вопрос, поставивший в тупик многих автолюбителей - почему микроавтобус преодолел препятствие задом, пятясь, как рак? Зачем усложнять и без того непростую задачу?

Ответ оказался прост и чрезвычайно логичен. Только при движении задним ходом водитель видит в зеркальце положение ведущей пары колес (в этом случае - задних) и регулирует их с помощью руля. Двигайся он как обычно, передним ходом - ни за что бы не увидел, ехал бы фактически вслепую.

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#видео