Видео: почему по узкому мостику удобнее проезжать задним ходом

Этот снятый в Китае ролик, где водитель микроавтобуса ловко переезжает канал по двум тонким бревнам, вызвал в интернете бурную волну восхищение и удивления. И впрямь, повторить этот трюк без подготовки мало кто из водителей сумел бы.

Еще больше это видео вызвало вопросов практического характера: зачем было так рисковать? Не проще ли было сделать крюк в несколько километров и доехать до моста? А почему бревна такие тонкие? И как они выдержали вес микроавтобуса и не сломались?

Но главный вопрос, поставивший в тупик многих автолюбителей - почему микроавтобус преодолел препятствие задом, пятясь, как рак? Зачем усложнять и без того непростую задачу?

Ответ оказался прост и чрезвычайно логичен. Только при движении задним ходом водитель видит в зеркальце положение ведущей пары колес (в этом случае - задних) и регулирует их с помощью руля. Двигайся он как обычно, передним ходом - ни за что бы не увидел, ехал бы фактически вслепую.