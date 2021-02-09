Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом

Российский боец ММА Александр Волков поднялся на пятую строчку обновленного рейтинга сильнейших тяжеловесов UFC.

Победа над бойцом из Нидерландов Алистаром Оверимом помогла Волкову подняться на пятую позицию обновленного рейтинга UFC. Оверим опустился на шестую позицию.

Чемпионский пояс в тяжелом весе принадлежит Стипе Миочичу. На второй позиции Франсис Нганну из Франции. Вторую, третью и четвертую позиции занимают Кертис Блэйдс, Жаирзиньо Розенстрайк и Деррик Льюис.

Бой Волков - Оверим прошел в воскресенье рано утром и завершился техническим нокаутом во втором раунде. После боя россиянин заявил о готовности побороться за титул. На счету Волкова 33 победы и 8 поражений.

Следующий поединок россиянин может провести в Москве. Есть вероятность, что этот бой станет титульным.