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09.02.2021 20:40
Рубрика: Спорт

Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом

Текст: Максим Домчев

Российский боец ММА Александр Волков поднялся на пятую строчку обновленного рейтинга сильнейших тяжеловесов UFC.

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images
Назван гонорар Волкова за победу над Оверимом в турнире UFC

Победа над бойцом из Нидерландов Алистаром Оверимом помогла Волкову подняться на пятую позицию обновленного рейтинга UFC. Оверим опустился на шестую позицию.

Чемпионский пояс в тяжелом весе принадлежит Стипе Миочичу. На второй позиции Франсис Нганну из Франции. Вторую, третью и четвертую позиции занимают Кертис Блэйдс, Жаирзиньо Розенстрайк и Деррик Льюис.

Бой Волков - Оверим прошел в воскресенье рано утром и завершился техническим нокаутом во втором раунде. После боя россиянин заявил о готовности побороться за титул. На счету Волкова 33 победы и 8 поражений.

Следующий поединок россиянин может провести в Москве. Есть вероятность, что этот бой станет титульным.

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