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Вышел трейлер "Конька-горбунка" с Михаилом Ефремовым в роли царя

Новости
    09.02.2021, 17:11
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU

Игровая высокобюджетная адаптация сказки Ершова про Конька-горбунка обзавелась финальным трейлером.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Немало внимания, конечно же, привлекает титульное животное, по всем параметрам легко могущий соперничать с давешним Колобком из сиквела "Последнего богатыря". А где-то его даже превосходить.

Яркий, богатый ролик размещен на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Режиссер - Олег Погодин (сценарист российского "Шерлока Холмса" и ленты "Время первых"). Сопродюсер - Сергей Сельянов.

Фото: kinopoisk.ru
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В ролях: Антон Шагин - Иван, царевна - Паулина Андреева, Михаил Ефремов - царь, Олег Тактаров - генерал, Ляйсан Утяшева - озвучка Жар-птицы, Александр Семчев - озвучка Чудо-юдо рыбы-кита. Горбунок говорит голосом Павла Деревянко.

Сюжет вы знаете.

В кино - с 18 февраля.

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