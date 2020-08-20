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Вышел тизер российской сказки "Конек-горбунок"

Новости
    20.08.2020, 12:21
Текст:   Олег Усков

Видели версию "Дамбо" от Тима Бёртона?.. Забудьте! На YouTube опубликован тизер-трейлер богатого, очень богатого российского блокбастера "Конек-горбунок" - вольной экранизации той самой сказки Ершова. Всем знакомой, любимой, выходящей на новый уровень волшебства, прямо сказать.

Фото: kinopoisk.ru
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Главный герой повествования, Иван (Антон Шагин), - "не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают". Но всё радикально меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник - говорящее голосом замечательного Павла Деревянко животное конек-горбунок.

И пусть означенный конек ростом невелик, "зато умный и смелый". И с таким другом Ивану никакой враг теперь не страшен. Ведь с помощником-горбунком ничего невозможного нет. Вплоть до мощного "подката" к царевне в исполнении жены Федора Бондарчука Паулины.

Режиссер - Олег Погодин (сценарист российского "Шерлока Холмса" и картины "Время первых"). Сопродюсер - Сергей Сельянов.

Также в проекте задействованы Михаил Ефремов (царь), Ян Цапник, Олег Тактаров (генерал), Ляйсан Утяшева (озвучка Жар-птицы), Александр Семчев (озвучка чудо-юды рыбы-кита).

Бюджет - 600 000 000 рублей. В кино - с 22 октября.

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