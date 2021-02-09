Захарова: ЕС не удалось устроить России "публичную порку"

Визит Жозепа Борреля в Москву имел своей целью устроить "публичную порку" России. Об этом в эфире "Вести FM" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению Захаровой, руководство Евросоюза заранее спланировало такой сценарий на визит Борреля, но он не сработал. "Раскрою вам тайну о наших западных партнерах: когда у них не получается порка, у них начинается истерика. Задача (Борреля) была провести эту публичную порку, которую они, мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось. Почему? Мне даже сложно догадаться. Наверное потому, что российская сторона предложила обсудить реальные вопросы - от проблем до перспектив развития, - которые стоят на повестке дня", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне критики в свой адрес, прозвучавшей сразу после его возвращения в Брюссель из Москвы, опубликовал ряд заявлений, которые идут вразрез с его выступлением на пресс-конференции в Москве. Боррель, заявивший тогда о необходимости конструктивного диалога с Россией, в своем блоге по возвращению констатировал, что "Европа и Россия отдаляются друг от друга", а Евросоюз оставляет за собой право на введение новых антироссийских санкций.