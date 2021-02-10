Британский минздрав выявил две новые мутации коронавируса

В графстве Бристоль на юго-западе Англии обнаружен новый штамм коронавируса. Эта мутация относится к категории "вызывающих беспокойство", говорится в докладе консультативной группы по угрозам новых респираторных вирусов при минздраве королевства. Отмечается, что бристольский штамм отличается от выявленного осенью прошлого года кентского варианта мутацией в шиповидном белке, которая наблюдается также у бразильской и южноафриканской разновидностей.

Специалисты также сообщили о выявлении еще одного штамма в Ливерпуле (графство Мерсисайд) на северо-западе Англии. Его классифицировали как "изучаемый вариант", пишет ТАСС. Всего в Великобритании было выявлено 76 случаев заражения бристольским и ливерпульским штаммами. В Службе общественного здравоохранения Англии с уверенностью заявили, что вакцины от коронавируса будут защищать от этих вариантов.

По данным британских медиков, теперь в стране есть четыре мутации коронавируса, которые относятся к категории "вызывающих беспокойство". Помимо кентского и бристольского, к также причисляют штаммы, впервые выявленные в ЮАР и Бразилии.

Ранее сообщалось, что в США быстро распространяется британский штамм коронавируса, выявленный осенью 2020 года. Больше всего случаев заболевания во Флориде. Причем, скорость его распространения на 35-45 процентов опережает показатели других мутаций заболевания. По информации ученых, данный вариант вируса может быть до 70 процентов более заразным, чем известные до сих пор генетические варианты вируса, а смертность от него выше на 30 процентов.