Екатерина Семенчук провела мастер-класс у Ильдара Абдразакова

На музыкальном фестивале Ильдара Абдразакова оперные звезды современности давали мастер-классы молодым певцам. За семь дней состоялись занятия таких выдающихся певцов, как Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк, Вероника Джиоева и Дмитрий Корчак, а завершилась программа мастер-классом солистки Мариинского театра Екатерины Семенчук.

Молодые певицы выходили к роялю с ариями Арзаче и Леоноры, Любаши и Марины Мнишек, Иоанны. По мнению Екатерины Семенчук, ключ к успешному исполнению любой роли - чувство комфорта при пении. "Всегда нужно доверять себе, ведь есть немало людей, которые могут дать неправильные советы и направить на ненужные метания, - отметила певица. - Голос - это дар, и мы, певцы, должны до конца жизни нести свою миссию, развивать свой талант".

Работая с будущими оперными артистками, Семенчук смогла к каждой арии найти особенный подход - будь то технические сложности или проблемы эмоциональности, образа. "Все то, что я говорю кому-то, можно применить и ко мне - я сама постоянно работаю над собой", - призналась певица.

Вот молодая меццо-сопрано исполняет сложнейшую каватину Кончаковны из "Князя Игоря" Бородина: томная ориентальная мелодика, льющаяся кантилена, гибкие колоратурные пассажи прекрасно ложатся на ее голос. Но, чтобы исполнение стало еще более выразительным, Семенчук предлагает певице глубже вникнуть в образ страстной восточной княжны, почувствовать поэтическую атмосферу степной ночи, царящей в половецком акте.

- Когда мы выходим на сцену, уже с первой минуты мы проживаем жизнь персонажей, которых поем. Ты - стройная восточная дева, полная любви, страсти, ожидания, - говорит Семенчук, обращаясь к участнице. - Текст нужно любить чувствовать, проживать и наслаждаться им - каждым словом, каждой гласной. В момент пения ты - творец.

Другой участнице, исполняющей Сегидилью из "Кармен", певица советует для того, чтобы сделать образ вольнолюбивой цыганки по-настоящему ярким даже в рамках одной арии, работать над сценической пластикой, выразительностью взгляда.

- Кармен - простая женщина, не рафинированная интеллигентка. - говорит Семенчук. - При этом у нее невероятная фантазия!

Певица уделила много внимания и техническим проблемам участников мастер-класса, показывая голосом сложные моменты и добиваясь правильного звучания. А когда время мастер-класса подошло к концу, оказалось, что восемь часов пролетели как один миг.

Кстати

9 и 10 февраля состоялись дополнительные мастер-классы Образовательной программы фестиваля Ильдара Абдразакова.