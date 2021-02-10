Екатерина Семенчук провела мастер-класс у Ильдара Абдразакова

Новости

Вигго Мортенсен рассказал, почему не стал Росомахой 19:06
В Минприроды рассказали, где весной ждать лесные пожары 18:53
На дорогах Москвы стало больше машин 18:48
На H&M заведено дело о неуплате пошлин на три миллиарда рублей 18:44
Видео: хоббиты, супергерои и Гарри Поттер пропагандируют масочный режим 18:42
Продолжение "Соника в кино" получило лаконичный заголовок 18:31
Пенсионный фонд будет платить пособия, которые начисляли в соцзащите 18:25
Частная автодорога в Ростове станет бесплатной на 30 дней раньше срока 18:08
Зак Снайдер рассказал о сцене с Джокером в "Лиге справедливости" 18:06
В Петербурге число угонов в пандемию снизилось на 42% 18:05
Загадочный монолит в Турции оказался пиаром космической программы 18:03
Стало известно, куда россияне поедут на поезде в февральские праздники 17:56
Турция может отправить своего первого космонавта на "Союзе" 17:32
Опубликованы документы Минобороны о военной биографии Игната Артеменко 17:31
В Москве водителей призвали не ездить за рулем до понедельника 17:24
В Петербурге за мат на улице на неделю арестовали рэпера Славу КПСС 17:22
В России тестируют японские технологии утилизации мусора 17:17
Песков объяснил отмену масочного режима в ряде регионов 17:14
Мосгорсуд отложил пересмотр приговора по делу американца Тревора Рида 17:09
Треть студентов считает высшее образование необязательным для карьеры 17:06
Монеточка и Сергей Бурунов спели дуэтом "Белые розы" 16:59
Майкл Б. Джордан высказался о возможности съемок в "Черной пантере 2" 16:45
Два ракетоносца Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря 16:35
"Бастионы" поразили корабли условного противника под Калининградом 16:35
В РФ создадут первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 19:08
Рубрика: Культура

Екатерина Семенчук провела мастер-класс у Ильдара Абдразакова

Текст: Северьян Цагарейшвили
На музыкальном фестивале Ильдара Абдразакова оперные звезды современности давали мастер-классы молодым певцам. За семь дней состоялись занятия таких выдающихся певцов, как Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк, Вероника Джиоева и Дмитрий Корчак, а завершилась программа мастер-классом солистки Мариинского театра Екатерины Семенчук.
Фото: Александр Шапунов Фото: Александр Шапунов
Фото: Александр Шапунов

Молодые певицы выходили к роялю с ариями Арзаче и Леоноры, Любаши и Марины Мнишек, Иоанны. По мнению Екатерины Семенчук, ключ к успешному исполнению любой роли - чувство комфорта при пении. "Всегда нужно доверять себе, ведь есть немало людей, которые могут дать неправильные советы и направить на ненужные метания, - отметила певица. - Голос - это дар, и мы, певцы, должны до конца жизни нести свою миссию, развивать свой талант".

Фото: Павел Ваан, Леонид Семенюк/ Пресс-служба Мариинского театра
Альбина Шагимуратова: Почему важно уметь принимать вызовы от жизни и искусства

Работая с будущими оперными артистками, Семенчук смогла к каждой арии найти особенный подход - будь то технические сложности или проблемы эмоциональности, образа. "Все то, что я говорю кому-то, можно применить и ко мне - я сама постоянно работаю над собой", - призналась певица.

Вот молодая меццо-сопрано исполняет сложнейшую каватину Кончаковны из "Князя Игоря" Бородина: томная ориентальная мелодика, льющаяся кантилена, гибкие колоратурные пассажи прекрасно ложатся на ее голос. Но, чтобы исполнение стало еще более выразительным, Семенчук предлагает певице глубже вникнуть в образ страстной восточной княжны, почувствовать поэтическую атмосферу степной ночи, царящей в половецком акте.

- Когда мы выходим на сцену, уже с первой минуты мы проживаем жизнь персонажей, которых поем. Ты - стройная восточная дева, полная любви, страсти, ожидания, - говорит Семенчук, обращаясь к участнице. - Текст нужно любить чувствовать, проживать и наслаждаться им - каждым словом, каждой гласной. В момент пения ты - творец.

Другой участнице, исполняющей Сегидилью из "Кармен", певица советует для того, чтобы сделать образ вольнолюбивой цыганки по-настоящему ярким даже в рамках одной арии, работать над сценической пластикой, выразительностью взгляда.

- Кармен - простая женщина, не рафинированная интеллигентка. - говорит Семенчук. - При этом у нее невероятная фантазия!

Фото: предоставлено Башкирским театром оперы и балета
Оперетту "Герцогиня Герольштейнская" поставили в Уфе

Певица уделила много внимания и техническим проблемам участников мастер-класса, показывая голосом сложные моменты и добиваясь правильного звучания. А когда время мастер-класса подошло к концу, оказалось, что восемь часов пролетели как один миг.

Кстати

9 и 10 февраля состоялись дополнительные мастер-классы Образовательной программы фестиваля Ильдара Абдразакова.

Культура Музыка Классика

Главное сегодня

Путин призвал не допустить появления на рынке ценных бумаг "обманутых вкладчиков"
Попова заявила о сохранении масочного режима в России
В Госдуме нашли западный след в несогласованных акциях
Более 2 млн россиян привито первым компонентом вакцины "Спутник V"
В Крыму отреагировали на слова Киева о полетах НАТО над полуостровом
Новые российские фильмы, о которых говорят: две драмы и две комедии
Где услышать сразу 220 русских писателей