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10.02.2021 03:42
Рубрика: Общество

Эксперт рассказала, кому не стоит использовать респиратор без одобрения врача

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Во время пандемии коронавируса защитить от инфицирования могут не только маски, но и респираторы, которые ВОЗ рекомендует носить, прежде всего, медицинским работникам. Речь идет о респираторах FFP2. Однако у них есть несколько минусов. Об этом рассказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По ее словам, в таких респираторах тяжело дышать, особенно продолжительное время, пишет РИА Новости. Поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для пациентов с некоторыми психическими расстройствами может быть опасно носить такие респираторы. Их использование нужно обсудить с врачом, подчеркнула Велданова.

Она также обратила внимание на то, что респираторы плохо сидят на детях и на людях с бородой или усами, поэтому защита будет хуже. Также респираторы нужно подгонять под лицо, а для этого необходимы определенные навыки. Велданова напомнила, что респираторы с клапанами не защищают окружающих от инфицированного человека, потому что он выдыхает воздух не через фильтр.

Ранее врач-инфекционист Галина Гольцман заявила о том, что использование двух масок одновременно может привести к негативным побочным явлениям в виде усталости и сонливости. Нет никаких данных, которые бы говорили, что обычной хирургической маски недостаточно для защиты от коронавируса, отметила Гольцман. Человек, использующий обычную маску с соблюдением правил, при общении с другими людьми в масках, надежно защищен.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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