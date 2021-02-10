Эксперт рассказала, кому не стоит использовать респиратор без одобрения врача

Во время пандемии коронавируса защитить от инфицирования могут не только маски, но и респираторы, которые ВОЗ рекомендует носить, прежде всего, медицинским работникам. Речь идет о респираторах FFP2. Однако у них есть несколько минусов. Об этом рассказала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова.

По ее словам, в таких респираторах тяжело дышать, особенно продолжительное время, пишет РИА Новости. Поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для пациентов с некоторыми психическими расстройствами может быть опасно носить такие респираторы. Их использование нужно обсудить с врачом, подчеркнула Велданова.

Она также обратила внимание на то, что респираторы плохо сидят на детях и на людях с бородой или усами, поэтому защита будет хуже. Также респираторы нужно подгонять под лицо, а для этого необходимы определенные навыки. Велданова напомнила, что респираторы с клапанами не защищают окружающих от инфицированного человека, потому что он выдыхает воздух не через фильтр.

Ранее врач-инфекционист Галина Гольцман заявила о том, что использование двух масок одновременно может привести к негативным побочным явлениям в виде усталости и сонливости. Нет никаких данных, которые бы говорили, что обычной хирургической маски недостаточно для защиты от коронавируса, отметила Гольцман. Человек, использующий обычную маску с соблюдением правил, при общении с другими людьми в масках, надежно защищен.