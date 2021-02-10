Эксперты назвали ОСАГО и каско лидерами по числу мошенничеств

В период ограничительных мер в связи с пандемией выросло число мошенничеств со страховками. Об этом заявил "РГ" управляющий партнер юридической фирмы Павел Курлат. Причины в том, что реальное общение сменилось на электронные контакты, когда обмануть другую сторону гораздо легче. Многие граждане не устояли перед соблазном с помощью цифровых технологий выдать желаемое ЧП за реальное и получить деньги. А лидерами по количеству мошенничеств эксперт назвал ОСАГО и каско.

"Ограничительные меры больше всего повлияли на страхование в тех регионах, где был введен строгий карантин, - сказал Павел Курлат. - Простые примеры - получение травмы и страховых выплат, связанных с этой травмой, либо страхового возмещения в связи с пожаром в доме страхователя.

При обращении клиента представитель страховщика не мог выехать на место происшествия, получить соответствующие документы или повзаимодействовать с соответствующими учреждениями: они или не отвечали на запросы или же просто не работали. Сами клиенты утверждали, что не могут получить ряд документов в связи с теми же ограничениями по работе организаций. Взаимодействие клиента и страховщика сводилось к пересылке оцифрованных документов, сканов, копий. Обеспечить надлежащую проверку их подлинности практически невозможно и, конечно, это стало хорошим "подспорьем" для мошенников".

При этом говорить о принципиально новых мошеннических схемах в личном страховании пока не приходится, в страховании жизни и здоровья граждан они хорошо известны.

"К примеру, бывали ситуации, когда заявлялось о смерти застрахованного. Впоследствии выяснялось, что застрахованный жив, а в качестве погибшего представлялось тело другого человека, - продолжает Павел Курлат. - Кроме мошенничества нередки случаи недобросовестности со стороны клиентов, например, случаи, когда лица, получающие кредит, при страховании своей жизни и здоровья скрывают факт заболевания, которое влечёт присвоение инвалидности".

По его словам, однозначным лидером по количеству случаев страхового мошенничества, по-прежнему, остается автострахование - ОСАГО и каско.

"Около 90 процентов случаев мошенничества выявляются именно в данном сегменте, - говорит эксперт. - Мошенники часто используют инсценировки дорожно-транспортных происшествий, фальсифицируют угоны, завышают стоимость восстановительного ремонта. Зачастую в таких случаях мошенника выдает то, что страховой случай наступает в очень короткий срок после заключения договора страхования. Уголовное наказание за участие в такой схеме - лишение свободы на срок до 3-х лет".

Фиксируются и попытки включить в состав ущерба при ДТП повреждения, полученные автомобилем ранее. Также увеличилась активность мошенников при продаже полисов. Набирает обороты и практика заявления убытков через приложения, и здесь страховщики вновь сталкиваются с проблемой подложных документов.

"Если говорить про страхование в бизнес-сегменте, мошенничество довольно часто происходит в страховании грузов, недвижимости, а также товаров в обороте на складе, - рассказывает Павел Курлат. - В данном сегменте страхового рынка наблюдаются как отдельные виды злоупотреблений, так и организованная работа преступных группировок, которые систематически занимаются неправомерным извлечением доходов при страховании подобных объектов.

Часто встречаются случаи поджогов или инсценировки хищений: они позволяют получить возмещение за большее количество товара, чем было на самом деле. Бывают и "совмещенные" случаи. Пример из практики: в страховую компанию было заявлено о сгоревшем в кузове "Газели" товаре на сумму около 40 млн рублей. Страховщик провёл тщательный осмотр, определил объем пожарных остатков. Это позволило определить количество груза, которое находилось в автомобиле на момент начала возгорания - оказалось, что его в 8 раз меньше заявленного".

Члена Ассоциации юристов России Алиса Борисова согласно с тем, что в последнее время количество электронных мошенничеств увеличилось.

"В период введенных ограничений, связанных с пандемией, увеличилось количество мошеннических действий в цифровых и финансово-технологических сферах, - говорит она. - В интернете появились нелицензированные финансовые и кредитные организации, а также компании, представляющиеся банками в лице их сотрудников, которые путем обмана занимаются хищением средств с банковских карт граждан".

По ее словам, появились и специфические виды мошеннических действий. Например, компаниям-инвесторам поступали предложения о вложении инвестиций в компании по производству санитарно-гигиенической продукции, в частности масок и других средств индивидуальной защиты, а получив средства инвесторов, компании мошенники исчезали.

В целом эксперты советуют: нельзя забывать про элементарные правила осторожности в электронной сфере. Конечно, совет банальный. Но, как показывает практика, многие слишком поверили в силу цифры и забывают про банальности: то есть про осторожность.