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10.02.2021 02:51
Рубрика: Экономика

Фитнес-сообщество готово помочь с футбольными уроками в детских садах

Текст: Светлана Ментюкова
Национальное фитнес-сообщество (НФС) готово поддержать инициативу президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова по проведению футбольных уроков в детских садах. Соответствующее письмо было направлено главе РФС (имеется в распоряжении "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В своем обращении представители фитнес-индустрии обращают внимание на наработки участников рынка именно в области развития детского спорта. Как отмечает в письме президент НФС Елена Силина, в фитнес-индустрии много профессиональных спортсменов, которые достигли в своей деятельности высочайших показателей и свою последующую профессиональную деятельность связали с детским и взрослым фитнесом.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Взаимодействуя с Российским футбольным союзом, мы можем аккумулировать этот опыт, совместно внедрять методики для детских садов, а также развивать секции футбола на территории многофункциональных фитнес-клубов. Также мы можем совместно с профессионалами РФС определять будущих звезд российского футбола из числа детей, занимающихся фитнесом", - конкретизировала предложения индустрии президент НФС.

В фитнес-индустрии уверены, что подобное сотрудничество будет способствовать выполнению Указа президента РФ Владимира Путина, согласно которому к 2024 году доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России должна составить 55 процентов, а к 2030 году достичь показателя в 70 процентов. Елена Силина напомнила, что с 2019 года Национальное фитнес-сообщество активно участвует в федеральном проекте "Спорт - норма жизни", вовлекая в занятия физической культурой и спортом граждан среднего возраста и старшего поколения. "Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в 2020 году, благодаря реализации проекта "Физкультуру - в массы!", к активному образу жизни присоединилось еще более 79 тысяч россиян", - указала в письме Силина.

Как сообщалось ранее, четвертого февраля на внеочередной конференции РФС Александр Дюков сообщил, что футбольный союз намерен ввести занятия футболом в детских садах, чтобы дети уже в малом возрасте начали знакомиться с этим видом спорта. Это, по его мнению, позволит решить поставленную перед РФС задачу по достижению показателя - четыре процента занимающихся футболом в России к 2025 году. По данным, приведенным главой футбольного союза, в РФ около семи миллионов детей в возрасте от 2 до 7 лет.

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