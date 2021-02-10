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10.02.2021 20:50
Рубрика: Культура

Школа баса

Ильдар Абдразаков провел программу для молодых певцов
Текст: Северьян Цагарейшвили
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8380)
В Москве прошла образовательная программа оперного фестиваля Ильдара Абдразакова, поддерживающего талантливую молодежь. Это серия мастер-классов известных оперных певцов и финальный гала-концерт в Большом зале Консерватории, где лучшие участники выступили на сцене с оперными звездами.
Ильдар Абдразаков в рамках программы провел три мастеркласса с молодыми певцами и студентами-вокалистами. Фото: Пресс-служба Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова Ильдар Абдразаков в рамках программы провел три мастеркласса с молодыми певцами и студентами-вокалистами. Фото: Пресс-служба Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова
Ильдар Абдразаков в рамках программы провел три мастеркласса с молодыми певцами и студентами-вокалистами. Фото: Пресс-служба Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова

В этом году заявки на участие в мастер-классах подали более четырехсот молодых певцов из России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии и других стран. В программу были отобраны около ста участников. Среди них - студенты высших учебных заведений и молодые певцы, уже выступающие на сцене. Недельный цикл мастер-классов, которые проводили Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Дмитрий Корчак, Екатерина Семенчук и Василий Ладюк, проходил в Зале Мясковского при Московской консерватории. Молодые певцы пели разнообразный репертуар, работали над техническими трудностями, оттачивали фразировку и стиль, создавали эмоциональные образы. А у каждого из мастеров был свой подход к этой работе.

Фото: Александр Шапунов
Екатерина Семенчук провела мастер-класс у Ильдара Абдразакова

- Я никогда не был поклонником такого мероприятия, как мастер-класс. Я долго не понимал, что можно дать человеку всего за двадцать-тридцать минут, - сказал Дмитрий Корчак, обращаясь к певцам. - Но в последнее время я воспринимаю мастер-классы не как певец, а как человек, который дирижирует спектаклями. Поэтому мне важно в первую очередь ваше понимание стилистики, фразировки. Я хочу видеть в вас артистов.

О том, насколько важен для оперного певца артистизм, говорила и Екатерина Семенчук: "Когда мы выходим на сцену, уже с первой минуты мы проживаем жизнь персонажей. Текст партии нужно любить чувствовать, наслаждаться им - каждым словом, каждой гласной".

А Вероника Джиоева больше внимания обращала на вокальную технику, правильную постановку голоса. "Часто педагоги за границей учат произношению, стилю, - говорила певица, - но на звучание голоса обращают мало внимания. Работа над музыкальной стороной необходима, но только тогда, когда есть необходимый фундамент".

За семь дней мастер-классов было прослушано 78 молодых певцов

За семь дней мастер-классов было прослушано 78 молодых певцов, а четырнадцать лучших участников выступили в итоговом гала-концерте "Ильдар Абдразаков и друзья". Прозвучали сложнейшие арии из опер Моцарта, Массне, Чайковского, Римского-Корсакова, Верди, Пуччини, Бизе, над которыми в классе велась работа. А завершили концерт звездные наставники молодых певцов, исполнившие арии из опер "Иоланта", "Манон Леско", "Вертер" и "Эрнани". На бис все они спели ансамблем неаполитанскую песню Funicul funicul ("Фуникулер"), полную юмора и лучезарного веселья.

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