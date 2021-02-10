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10.02.2021 13:09
Рубрика: Легковые авто

Kia Stinger подорожал в России после обновления

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Обновленный Kia Stinger появится в продаже с 15 марта, однако компания более чем за месяц уже объявила цены на эту модель. Они расположатся в диапазоне от 2 409 900 до 3 799 900 рублей.

Фото: www.thekoreancarblog.com
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Фастбек, сборка которого стартовала в Калининграде, получил новую светодиодную головную оптику с ДХО, сплошной задний фонарь, увеличенный диффузор, широкие выхлопные патрубки, колёсные диски оригинального дизайна.

В салоне появилась отделка из карбона, алюминия и кожи Nappa. Тачскрин мультимедиа в дорогих версиях растянули на 10,25 дюйма. Кроме того, доступен улучшенный комплекс безопасности Drive Wise. В него входят интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go, система предотвращения фронтального столкновения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, ассистент движения в полосе, система безопасного выхода и другие полезные функции.

Из других приятных новшеств - у модели обновили проекционный дисплей и цифровую приборку. Теперь возможно разделять экран мультимедиа, есть многоканальный Bluetooth-модуль и дистанционный запуск двигателя со смарт-ключа.

Уже самая доступная из девяти комплектаций получит все стандартные системы безопасности и помощи водителю (АВS, ESC, НАС, TPMS, электронный привод стояночного тормоза ЕРВ), а также систему напоминания о пассажирах на заднем ряду, которая позволит не "забыть" в авто ребенка или собаку.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
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Также в этой версии предложены система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой, датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки, трехзонный климат-контроль, электроприводы всех стеклоподъемников и складывания боковых зеркал, модуль Bluetooth, доступ к Apple CarPlay и Android Auto. В салоне установлен мультируль с кожаной отделкой, имеются два центральных подлокотника.

Оснащать Stinger будут турбированными моторами объемом 2,0 л и 3,3 л в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Первый двигатель выдает 197 или 247 л.с. в зависимости от форсировки, второй - 370 л.с. Для ряда версий будет доступен механический дифференциал повышенного трения M-LSD.

Напомним, что актуальная версия модели стоит от 2,3 до 3,6 млн.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia