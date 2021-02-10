Коала спровоцировал массовую аварию, а потом сам сел за руль

В Австралии, неподалеку от Аделаиды, коала спровоцировал массовую аварию на одном из самых загруженных шоссе. Животное неожиданно вышло на середину проезжей части, и один из водителей, пытаясь избежать наезда, резко затормозил.

В него тут же кто-то врезался сзади, пошла цепная реакция. Итог - шесть поврежденных машин, но люди, к счастью, не пострадали. Так же как и коала, который продолжил невозмутимо разгуливать между автомобилями и бетонным отбойником.

Вскоре на шоссе образовалась огромная пробка, водители начали покидать машины, чтобы выяснить, в чем дело. Среди этих людей оказалась Надиа Гатвелл, бывалый защитник животных. Позже она рассказала журналистам, что увидела гуляющего по дороге коалу, которого преследовала женщина с одеялом. У Надии в машине была куртка.

Прихватив ее, она зашла к коале с фланга. Совместными усилиями женщинам удалось скрутить животное и затолкать в машину. Надиа позвонила в организацию по защите коал, а возмутитель спокойствия, тем временем, осваивал транспортное средство - уселся на водительское сиденье и положил лапы на руль.

Когда прибыл волонтер, коала вел себя очень спокойно и без сопротивления дал посадить себя в мешок, а затем перелез в корзину. Вскоре его отвезли в лес и выпустили примерно в километре от места происшествия.