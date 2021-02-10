Lada Vesta против столба. Блогер нашел слабое место модели

Блогер AcademeG опубликовал очередное видео с краш-тестом автомобиля. В этот раз он разбил Lada Vesta 2016 года выпуска.

Испытанию подвергли подержанную Vesta Sedan в базовой комплектации. Экземпляр с пробегом 105 тысяч километров был куплен за 380 000 рублей. Для теста важное значение имела только силовая структура боковины.

Перед краш-тестом выяснилось, что у седана потенциально слабым местом является основной лонжерон. Он изготовлен не цельным - стык расположен посередине кузова. Также в дверях присутствует лишь один металлический усилитель.

Наконец, Lada Vesta зафиксировали на специальной платформе и поставили на рельсы. Машину со скоростью 39 км/ч ударили об столб.

Фото: скриншот с youtube.com

В результате краш-теста сильно погнуло водительскую дверь, порог, крышу. Полностью нарушилась геометрия кузова и пошли волнами некоторые элементы.

В салоне сместились передние сиденья. Под капотом двигатель остался на месте, подтёков не обнаружено.

Примечательно, что при боковом ударе выстрелили обе фронтальные подушки безопасности. Зато хорошо сработала система ЭРА-ГЛОНАСС. Диспетчер несколько раз переспросила, действительно ли всё в порядке и не нужна ли помощь.

Lada Vesta порвало на стыке вышеупомянутого лонжерона. Блогер называет лонжерон, изготовленный из двух частей, ошибкой в стадии проектирования модели.

Фото: скриншот с youtube.com

Отметим, что удар Lada Vesta пришёлся на переднюю дверь. Обычно автомобили бьют ровно о центральную стойку кузова.

Напомним, в 2016 году Lada Vesta прошла краш-тест по методике ARCAP.

Четырёхдверка с двумя подушками безопасности, ремнями с преднатяжителями и ограничителями усилия заработала 15,1 балла. Данный результат на 0,9 балла оказался хуже Hyundai Solaris.

Сегодня в семейство Lada Vesta входит седан, универсал, их кросс-версии, модификации Sport и CNG. Цены на Vesta Sedan лежат в диапазоне от 703 900 до 1 016 900 рублей.