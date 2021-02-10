Минпромторг не получал информации о подорожании электроники

"Минпромторг не получал от основных сетевых ретейлеров сообщений о планах по резкому повышению цен на электронику", - сказали в министерстве.

Ранее в ряде средств массовой информации (СМИ) со ссылкой на экспертов появилась информация о двух основных причинах возможного подорожания. Первая - повышение в конце 2020 года мировых цен на перевозки грузов морем. Вторая - дефицит полупроводниковых микросхем на мировом рынке.

По данным газеты "Известия", дефицит микросхем может вызвать повышение цен на смартфоны, планшеты и другую электронику российского производства на 20-30%. Как сообщило издание со ссылкой на источники в компаниях-дистрибьюторов и участников рынка, электроника с начала года подорожала на 5-20% в зависимости от категории товара. "Рост цен на смартфоны, компьютеры, наушники продолжится и может составить еще в среднем 25% на фоне глобального дефицита компонентов, проблем с логистикой и санкций США против Китая", - отмечает издание.

Как сообщала "РГ", Минэкономразвития указывало, что колебание стоимости морских перевозок не оказало существенного влияния на цену импортных потребительских товаров в России в январе. По данным ведомства, доля расходов торговли на транспортировку грузов морем в общем объеме затрат - менее 1%.