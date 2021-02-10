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Монеточка и Сергей Бурунов спели дуэтом "Белые розы"

Новости
    10.02.2021, 16:59
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликовано очередное видео в рамках промо-кампании фильма "Родные", который снял Илья Аксёнов ("Мир! Дружба! Жвачка!") по сценарию Жоры Крыжовникова. Видео представляет собой музыкальный клип на знаменитый шлягер ВИА "Ласковый май" под названием "Белые розы" в исполнении Сергея Бурунова и певицы Монеточка.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Монеточка, впрочем, утверждает, что никаких корыстных целей ролик не преследует, а просто они с Сергеем Буруновым так подружились на съёмках, что "даже решили записать совместную песню". И снять на неё клип - поддакивает Монеточке её партнёр.

Режиссёром выступил сам Жора Крыжовников. Визуальный ряд - чёрно-бел и винтажен. Певица Монеточка, нарядно одетая, возлежит на предметах мебели и музыкальных инструментах, восседает на мотоцикле, имитирует разговор по допотопному мобильному телефону, а также отплясывает. В то время как сверху на неё падают лепестки, предположительно, белых роз.

Сергей Бурунов, в свою очередь, спит на лавочке, жалобно смотрит на телевизоры, томится в телефонной будке, копается в мусоре, греется у костерка - в общем, изображает бездомного. И сверху на него падают уже не лепестки, а бутафорский снег.

Заканчивается всё хэппи-эндом - благодаря Монеточке и её волшебной монеточке. Что, безусловно, символизирует.

Комедия "Родные" стартует в российском прокате 11 февраля. Наш отзыв на неё читайте здесь.

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