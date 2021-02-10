На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19

Украинский кабмин утвердил постановление о государственной регистрации вакцин от COVID-19, в котором запрещается регистрировать соответствующие препараты российского производства. Документ от 8 февраля опубликован на правительственном портале.

Кроме того, под действие постановления попали "другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19" российского производства.

В конце января Верховная рада Украины проголосовала за закон, предусматривающий возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Евросоюза. Документ также гласит, что лекарственное средство не должно быть разработано в России.

Напомним, что ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины "Спутник V", которые подтвердили ее высокую эффективность и безопасность.