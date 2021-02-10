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10.02.2021 05:25
Рубрика: Общество

НАСА попросит место на российском "Союзе" для полета к МКС весной

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства собирается забронировать еще одно место на российском корабле "Союз" для отправки на орбиту американского астронавта. Как пояснили в НАСА, это необходимо для подстраховки, если вдруг возникнут проблемы с американскими космическими кораблями. В управлении напомнили, что из-за ограничений члены экипажа должны лететь на МКС и возвращаться на Землю на одном и том же космическом корабле.

Фото: Предоставлено Центром подготовки космонавтов
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Сейчас на станции находятся американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер. Запуск российского "Союза МС-18" запланирован на апрель. Затем полетит принадлежащий компании SpaceX корабль Crew Dragon. Если же запуск последнего отложат, "НАСА рискует не иметь члена экипажа из США на борту МКС", подчеркивается в распространенном заявлении, выдержки из которого приводит ТАСС.

Стоит отметить, что ранее был утвержден список тех, кто отправится на МКС в апреле на корабле "Союз". И это полностью российский экипаж - Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.

Общество Космос В мире США

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