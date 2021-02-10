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Рубрика: В мире

Politico: Трамп рассчитывает усилить свои позиции после импичмента

Фото: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Бывший президент США Дональд Трамп уверен в том, что будет оправдан сенатом. После окончания процедуры импичмента он планирует вернуться к активной политической деятельности и рассчитывает усилить свои позиции в Республиканской партии.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на источники в окружении Трампа, пишет ТАСС. По их данным, процесс импичмента пока оказался на руку экс-президенту. Республиканская партия по большей части сплотилась вокруг него: импичмент вызвал волну возмущения среди рядовых членов партии, направленную в том числе против тех республиканцев, которые пытались "откреститься" от Трампа и увести партию в сторону от курса бывшего президента. Импичмент, по мнению союзников Трампа, позволяет ему вычислить таких "перебежчиков" и принять меры.

Politico отмечает, что Трамп намеренно "залег на дно" и не делает никаких важных заявлений. Он проводит почти все свободное время за игрой в гольф, демонстрируя безразличие к происходящему в сенате. При этом помощники Трампа ожидают, что ситуация изменится после окончания процесса импичмента, и бывший президент начнет постепенно снова появляться на публике.

Напомним, ранее сенат США признал конституционным процесс импичмента Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты голосования. За выступили 56 сенаторов, в числе которых шесть республиканцев. При этом 44 сенатора-республиканца проголосовали против, давая понять, что намерены добиться оправдания своего однопартийца. Для того чтобы вынести экс-президенту импичмент, необходимо 67 голосов в сенате.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа

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