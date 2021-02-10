Сенат США признал конституционным процесс импичмента Трампу

Сенат США назвал конституционным процесс импичмента бывшему президенту Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты голосования. За выступили 56 сенаторов, в числе которых шесть республиканцев. При этом 44 сенатора-республиканца проголосовали против, давая понять, что намерены добиться оправдания своего однопартийца. Для того чтобы вынести экс-президенту импичмент, необходимо 67 голосов в сенате.

Среди специалистов по конституционному праву нет единства по вопросу о том, можно ли вынести импичмент бывшему хозяину Белого дома. Подобное никогда не рассматривалось в судах. Однако сенаторы постановили, что могут решить этот вопрос самостоятельно. Таким образом, процесс импичмента будет продолжен, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в случае признания конституционности импичмента и продолжения процесса, каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своих доводов. Затем состоится голосование. Пока неизвестно, когда все завершится. Предполагается, что сенаторы закончат на этой неделе.

Напомним, Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками бывшего президента шестого января. Сам Трамп не планирует выступать в ходе заседания сената, посвященного его импичменту.