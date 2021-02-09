Дебаты по импичменту Трампу в сенате могут продлиться до 36 часов

Американских телезрителей ждет до 36 часов обсуждений импичмента экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил лидер большинства демократов в сенате Чак Шумер.

Во вторник процесс над Трампом откроется четырехчасовыми дебатами обвинения и защиты о том, насколько рассмотрение импичмента бывшему хозяину Белого дома соответствует Конституции США. Далее последует голосование. Среди юристов нет единства по вопросу о конституционности данного процесса. Ранее сенат отклонил предложение об отказе от импичмента из-за его возможного несоответствия основному закону, пишет РИА Новости.

Если по итогам нового голосования процесс продолжится, то каждой из сторон будет предоставлено до 16 часов на изложение своих доводов. Затем сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте. Пока неизвестно, когда может завершиться процесс. Предполагается, что сенаторы закончат с ним на этой неделе. Сам Трамп не планирует выступать в ходе заседания сената, посвященного его импичменту. Об этом заявил адвокат политика Дэвид Шоен.

Напомним, представители нижней палаты конгресса США передали в сенат резолюцию об импичменте республиканца Дональда Трампа. Статья обвинения одна - подстрекательство к беспорядкам. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками бывшего президента шестого января. Трамп может стать первым американским президентом, против которого во второй раз запускается процесс отрешения от власти. Беспрецедентна для США и ситуация, когда импичмент проводится в отношении уже сложившего свои полномочия главы государства. Предполагается, что таким образом демократы хотят лишить Трампа возможности в будущем занимать какие-либо государственные посты или снова баллотироваться на президентских выборах.