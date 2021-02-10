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10.02.2021 05:22
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал интриги республиканцев в сенате против Трампа

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале процесс импичмента в сенате над экс-президентом США Дональдом Трампом.

Фото: REUTERS
Пушков не исключил объявления импичмента Байдену

По мнению российского сенатора, пока импичмент не вырисовывается, хотя бывшего американского лидера интригует "антитрамповское крыло" Республиканской партии. Раскол и интриги среди республиканцев могут лишить их любых шансов на победу в 2024 году. "И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-ом в Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис", - заключил Пушков.

Ранее сенат США признал конституционность процесса по импичменту Трампу. За выступили 56 сенаторов, включая шесть представителей Республиканской партии. При этом 44 сенатора-республиканца проголосовали против. Для того чтобы вынести импичмент, необходимо 67 голосов в сенате.

Напомним, основное обвинение в адрес Трампа касается подстрекательства к мятежу толпы, взявшей штурмом 6 января здание Капитолия.

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