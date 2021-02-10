Регионы ЦФО начали поэтапно снимать ограничения из-за коронавируса

Новости

Путин призвал эффективно использовать деньги для здравоохранения 14:54
Путин отметил объективность журнала Lancet после публикации о "Спутник V" 14:53
В Петербурге откроют фудкорты в торговых центрах 14:46
В Госдуму внесли законопроект о квоте на социальную рекламу в интернете 14:42
Российские гимнасты получили дополнительные квоты на Игры в Токио 14:40
Володин поручил оставить как можно меньше законопроектов новому созыву ГД 14:26
Итоги испытаний вакцины Центра "Вектор" направлены в зарубежные журналы 14:05
В Испании COVID-19 переболели уже свыше 3 миллионов человек 13:53
Группа Rammstein записала на карантине новый альбом 13:42
Матвиенко: Ковидные риски существенно снизятся к лету 13:35
В Москве запустят "транспорт-по-требованию" 13:31
Миронов рассказал, как можно увеличить пенсии в России 13:30
В Удмуртии с 12 февраля масочный режим объявили рекомендательным 13:15
Путин встретится с главными редакторами российских СМИ 13:08
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 13:08
Совфед освободил региональных омбудсменов от уплаты судебных пошлин 13:07
Москва готова к ликвидации последствий предстоящего снегопада 13:03
Сандра Буллок сыграет в боевике автора "Джона Уика" 13:02
В Воронеже завели дело после отравления детей газом 13:02
В Сербии создадут комиссию по проверке собственности служащих 12:57
Умер актер Раджив Капур, сын Раджа Капура 12:53
В Петербурге дорожный рабочий потушил снегом горящую машину 12:51
В Сургуте маленьких детей госпитализировали с тяжелыми травмами 12:50
Роскомнадзор оштрафовал "Радио Свобода" на 11 миллионов рублей 12:46
ЕКА впервые за 11 лет набирает новых астронавтов 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 13:28
Рубрика: Общество

Иммунный ответ

Регионы ЦФО начали поэтапно снимать ограничения из-за коронавируса
Текст: Татьяна Ткачёва, Элина Труханова, Елена Шулепова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 28(8379)
Cтабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции позволила регионам Центральной России сократить ковидный коечный фонд. Многие медучреждения возобновили плановый прием пациентов. В городах открываются развлекательные заведения, предприятиям общепита разрешили работать ночью, студенты вузов возвращаются к очному обучению.
Приемку оборудования для использования жидкого кислорода провел специально приехавший из Балашихи специалист. Фото: Брянская областная больница Приемку оборудования для использования жидкого кислорода провел специально приехавший из Балашихи специалист. Фото: Брянская областная больница
Приемку оборудования для использования жидкого кислорода провел специально приехавший из Балашихи специалист. Фото: Брянская областная больница

Наряду с этим во всех регионах проходит масштабная вакцинация и продолжается дальнейшая работа, направленная на борьбу с COVID-19.

На прививку - семьей

Если в городах пройти противоковидную вакцинацию нетрудно - прививочных пунктов открыто достаточно, - то на селе с этим сложнее. Чтобы облегчить жителям отдаленных сел и деревень доступ к услуге, в Ярославской области созданы 34 мобильные бригады из специалистов центральных районных больниц.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
В Минздраве допустили послабления для привившихся от коронавируса

- В числе лидеров по количеству вакцинированных - Гаврилов-Ямский район, - рассказал директор регионального департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. - Первый компонент вакцины получили 460 его жителей, из них более 200 привиты медиками выездных бригад. Их здесь две, работают по графику, в зависимости от наполняемости списков желающих.

В департаменте уточнили, что кроме сельских ФАПов и амбулаторий мобильные бригады выезжают на предприятия и в учреждения, в дома престарелых.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу провести вакцинацию на селе до 15 мая, особенно в тех населенных пунктах, где ежегодно отмечается большой приток гостей в летний период. По мнению главы региона, в небольших деревнях и селах людей, перенесших коронавирус, мало, коллективный иммунитет не сформирован, но туда с наступлением тепла поедут жители других регионов, дачники, к бабушкам и дедушкам приедут на каникулы внуки.

Жителей владимирской глубинки, а также персонал отдельных организаций и предприятий помогают вакцинировать 17 мобильных комплексов. Кстати, директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова призвала земляков записываться на вакцинацию сразу семьями, чтобы хороший иммунитет формировался внутри семьи, а также близким кругом общения.

Кислород - в палаты

В Брянской области в Унечской ЦРБ на территории корнавирусного госпиталя прошли пуско-наладочные работы кислородно-газификационной станции. В Унече площадка под криогенные емкости была подготовлена заранее. Сейчас здесь все готово к введению в эксплуатацию: две емкости - объемом шесть и 10 тонн - наполнены сжиженным газом из специальной цистерны. Когда одна из них опустеет, кислород будут подавать из второй, а первую вновь наполнят. Это обеспечит непрерывность подачи кислорода в палаты.

Мобильные бригады вакцинируют жителей глубинки, а так же персонал предприятий

Теперь медикам не надо составлять графики снабжения баллонным кислородом, не надо искать людей для разгрузки и погрузки этих баллонов.

Фото: Пресс-служба ТГУ
В Сибири разработали первый мобильный газогенератор кислорода

Это уже третья такая установка в регионе. Первая работает в областной больнице, где также открыт коронавирусный госпиталь.

Кислородно-газификационная станция в Брянске была установлена одной из первых в стране - после Москвы и Московской области.

До ее появления приходилось несколько раз в сутки буксировать в облбольницу прицепы, на которых были смонтированы баллоны с брянского завода газов. Впрочем, как рассказали в Минздраве, баллоны в историю не уходят. Они будут сохранены на случай непредвиденных обстоятельств.

Лечение — по науке

Ученые из Воронежа подключились к разработке лекарства от коронавирусной инфекции.

Фото: iStock
Известное лекарство оказалось способным защитить организм от COVID-19

Исследования ведутся по трем направлениям: одно взял на себя биотехнологический центр "Вектор" (Новосибирск), где уже создали вакцину против ковида, другое - Московский госуниверситет, третьим займутся в ВГУ.

Такое сотрудничество позволит быстрее создать эффективные препараты прямого действия от коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2.

Научная группа МГУ с помощью молекулярного моделирования должна создать комбинаторные библиотеки соединений, чтобы получить данные об активности тех или иных веществ в отношении белка-мишени - главной протеазы коронавируса.

В Воронежском госуниверситете займутся молекулярным дизайном и разработкой методов синтеза соединений-лидеров.

Ну а в Новосибирске на базе ГНЦ "Вектор" будут изучать противовирусную активность для синтезированных веществ. В частности, уже найдена серия соединений, которые действуют на коронавирус SARS-CoV-2 лучше, чем зарубежные аналоги.

"Сейчас идет оформление нескольких трехсторонних заявок на международные патенты на новые противовирусные препараты", - сообщили в пресс-службе ВГУ.

По сельскому маршруту

Партию легковых автомобилей - первую за 15 лет - получили районные больницы Ивановской области. На них участковые врачи и фельдшеры смогут выезжать к больным домой, в том числе для неотложной помощи, привозить медикаменты.

По программе модернизации здравоохранения в 2021 году для поликлиник региона купят 90 машин. Уже поступило 25: восемь автомобилей "Лада-Гранта", 11 "Нив" и шесть внедорожников "УАЗ Патриот".

Автопарк в районных медцентрах централизованно не меняли полтора десятка лет.

Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин отметил, что маршруты медицинского транспорта учитывают при планировании дорожных работ:

- В рамках программы "Решаем вместе" 50 миллионов рублей выделено на благоустройство территорий больниц, чтобы нормальный асфальт был на парковке и на подъездах к учреждению. И к каждому объекту, который у нас в первичном звене здравоохранения будет строиться или реконструироваться, сделаем и дорогу, и парковку.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж ЦФО Ярославская область Ярославль ЦФО Брянская область Брянск Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ФНС с марта может начать автоматически предоставлять налоговые вычеты
За сутки в России подтверждено 14 494 случая COVID-19 в 85 регионах
Минсельхоз попросил разрешить въезд иностранным рабочим для сезонных работ
В Роспотребнадзоре разработали новый тест для диагностики COVID-19
Глава Крыма допустил снятие ограничений из-за коронавируса к марту
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии