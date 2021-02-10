Регионы ЦФО начали поэтапно снимать ограничения из-за коронавируса

Cтабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции позволила регионам Центральной России сократить ковидный коечный фонд. Многие медучреждения возобновили плановый прием пациентов. В городах открываются развлекательные заведения, предприятиям общепита разрешили работать ночью, студенты вузов возвращаются к очному обучению.

Наряду с этим во всех регионах проходит масштабная вакцинация и продолжается дальнейшая работа, направленная на борьбу с COVID-19.

На прививку - семьей

Если в городах пройти противоковидную вакцинацию нетрудно - прививочных пунктов открыто достаточно, - то на селе с этим сложнее. Чтобы облегчить жителям отдаленных сел и деревень доступ к услуге, в Ярославской области созданы 34 мобильные бригады из специалистов центральных районных больниц.

- В числе лидеров по количеству вакцинированных - Гаврилов-Ямский район, - рассказал директор регионального департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. - Первый компонент вакцины получили 460 его жителей, из них более 200 привиты медиками выездных бригад. Их здесь две, работают по графику, в зависимости от наполняемости списков желающих.

В департаменте уточнили, что кроме сельских ФАПов и амбулаторий мобильные бригады выезжают на предприятия и в учреждения, в дома престарелых.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу провести вакцинацию на селе до 15 мая, особенно в тех населенных пунктах, где ежегодно отмечается большой приток гостей в летний период. По мнению главы региона, в небольших деревнях и селах людей, перенесших коронавирус, мало, коллективный иммунитет не сформирован, но туда с наступлением тепла поедут жители других регионов, дачники, к бабушкам и дедушкам приедут на каникулы внуки.

Жителей владимирской глубинки, а также персонал отдельных организаций и предприятий помогают вакцинировать 17 мобильных комплексов. Кстати, директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова призвала земляков записываться на вакцинацию сразу семьями, чтобы хороший иммунитет формировался внутри семьи, а также близким кругом общения.

Кислород - в палаты

В Брянской области в Унечской ЦРБ на территории корнавирусного госпиталя прошли пуско-наладочные работы кислородно-газификационной станции. В Унече площадка под криогенные емкости была подготовлена заранее. Сейчас здесь все готово к введению в эксплуатацию: две емкости - объемом шесть и 10 тонн - наполнены сжиженным газом из специальной цистерны. Когда одна из них опустеет, кислород будут подавать из второй, а первую вновь наполнят. Это обеспечит непрерывность подачи кислорода в палаты.

Мобильные бригады вакцинируют жителей глубинки, а так же персонал предприятий

Теперь медикам не надо составлять графики снабжения баллонным кислородом, не надо искать людей для разгрузки и погрузки этих баллонов.

Это уже третья такая установка в регионе. Первая работает в областной больнице, где также открыт коронавирусный госпиталь.

Кислородно-газификационная станция в Брянске была установлена одной из первых в стране - после Москвы и Московской области.

До ее появления приходилось несколько раз в сутки буксировать в облбольницу прицепы, на которых были смонтированы баллоны с брянского завода газов. Впрочем, как рассказали в Минздраве, баллоны в историю не уходят. Они будут сохранены на случай непредвиденных обстоятельств.

Лечение — по науке

Ученые из Воронежа подключились к разработке лекарства от коронавирусной инфекции.

Исследования ведутся по трем направлениям: одно взял на себя биотехнологический центр "Вектор" (Новосибирск), где уже создали вакцину против ковида, другое - Московский госуниверситет, третьим займутся в ВГУ.

Такое сотрудничество позволит быстрее создать эффективные препараты прямого действия от коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2.

Научная группа МГУ с помощью молекулярного моделирования должна создать комбинаторные библиотеки соединений, чтобы получить данные об активности тех или иных веществ в отношении белка-мишени - главной протеазы коронавируса.

В Воронежском госуниверситете займутся молекулярным дизайном и разработкой методов синтеза соединений-лидеров.

Ну а в Новосибирске на базе ГНЦ "Вектор" будут изучать противовирусную активность для синтезированных веществ. В частности, уже найдена серия соединений, которые действуют на коронавирус SARS-CoV-2 лучше, чем зарубежные аналоги.

"Сейчас идет оформление нескольких трехсторонних заявок на международные патенты на новые противовирусные препараты", - сообщили в пресс-службе ВГУ.

По сельскому маршруту

Партию легковых автомобилей - первую за 15 лет - получили районные больницы Ивановской области. На них участковые врачи и фельдшеры смогут выезжать к больным домой, в том числе для неотложной помощи, привозить медикаменты.

По программе модернизации здравоохранения в 2021 году для поликлиник региона купят 90 машин. Уже поступило 25: восемь автомобилей "Лада-Гранта", 11 "Нив" и шесть внедорожников "УАЗ Патриот".

Автопарк в районных медцентрах централизованно не меняли полтора десятка лет.

Директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин отметил, что маршруты медицинского транспорта учитывают при планировании дорожных работ:

- В рамках программы "Решаем вместе" 50 миллионов рублей выделено на благоустройство территорий больниц, чтобы нормальный асфальт был на парковке и на подъездах к учреждению. И к каждому объекту, который у нас в первичном звене здравоохранения будет строиться или реконструироваться, сделаем и дорогу, и парковку.