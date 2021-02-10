В Москве водителей призвали не ездить за рулем до понедельника

Столичный департамент транспорта призвал водителей к осторожности во время предстоящего трехдневного снегопада. А по возможности и вовсе отказаться от поездок за рулем.

Как уже писала "РГ", мощный снегопад начнется уже в четверг во второй половине дня. Прогнозируется, что он может продлится до 13-14 февраля. За это время выпадет до 30 миллиметров осадков. В дептрансе отмечают, что в таких условиях возможно снижение видимости и гололедица, все это может ухудшить дорожную ситуацию.

"Чтобы непогода не привела к происшествиям, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты", - призвали в ведомстве. Все дорожные службы, в том числе и патруль ЦОДД будут работать в круглосуточном режиме. Тем не менее, водителей просят планировать поездки заранее, а еще лучше - пересесть на общественный транспорт.