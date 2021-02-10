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10.02.2021 12:08
Рубрика: Происшествия

В Москве выявили ячейку экстремистской организации "Свидетели Иеговы"

Текст: Иван Петров

Столичные следователи возбудили и расследуют уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК РФ) в отношении "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" (запрещена в РФ). Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Москве.

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По версии следствия, в период с сентября 2017 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленной о вступившем в законную силу решении Верховного суда России, на территории севера столицы открыла местное подразделение указанной религиозной организации.

Отмечается, что конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной по улице Дыбенко. Там последователи изучали религиозную литературу и сведения, содержащиеся в иных источниках информации, пропагандирующих учение "Свидетелей Иеговы", проводили онлайн-собрания по видеосвязи.

В операции по разоблачению экстремистской организации, кроме следователей СКР, приняли участие оперативники МВД России, сотрудники УФСБ Москвы и Московской области при поддержке бойцов Росгвардии.

В Москве по 16 адресам проживания фигурантов дела проводятся обыски. Уже установлены личности ряда организаторов и участников движения. Они задержаны и будут доставлены к следователям для проведения необходимых действий. Расследование продолжается.

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После решения Верховного суда о признании российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запрещении ее деятельности на территории России весной 2017 года по иску Минюста правоохранительные органы пресекли работу более десятка филиалов запрещенного движения практически во всех регионах страны. Против "иеговистов" повсеместно возбуждались уголовные дела. По итогам их расследования задержанные получали различные наказания, в том числе штрафы, условные и реальные сроки лишения свободы.

В ноябре прошлого года аналогичное дело было возбуждено по факту обнаружения ячейки указанной экстремистской организации на северо-востоке Москвы на улице Челюскинской.

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