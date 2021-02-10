В Москве запустят "транспорт-по-требованию"

Система "транспорт-по-требованию" в тестовом режиме может заработать в новой Москве еще до начала лета. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Этот сервис уже есть в нескольких городах Европы. По сути, "транспорт-по-требованию" - нечто среднее между обычной поездкой в автобусах и такси. Суть в том, что пользователь приложения обозначает начальную и конечную точку маршрута. Система сама показывает, где и в какое время будут пересадки. Под этот проект выделяются специальные автобусы средней и малой вместимости. Ожидание транспорта составит не более 30 минут. А стоимость поездки окажется в 1,5-2 раза выше обычных тарифов, но зато выйдет дешевле такси.

Точность будет гарантирована программой: если система указала, что вам ехать 20 минут, то водителю автобуса перестают передавать заказы, которые могут увеличить время в пути. "Эта система позволяет строить гибкие маршруты, исходя из спонтанной потребности жителей. Это очень важно в отдаленных районах, где надо довезти пассажиров до метро, МЦД, магистральных маршрутов, школ, офисов и других объектов", - считает Максим Ликсутов.

По итогам испытаний власти решат, как использовать "транспорт-по-требованию" в городе.